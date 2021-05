Japán internet-milliomos lesz a következő orosz űrturista

Egy internetes kereskedelemből meggazdagodott japán vállalkozó, Maezava Juszaku és filmes partnere, Hirano Jozo lesz a következő turista, akik egy orosz űrhajóval a nemzetközi űrállomásra (ISS) utaznak – jelentette be a Roszkozmosz űrügynökség csütörtökön. Az oroszok ezzel az Elon Musk vezette amerikai SpaceX babérjaira törnek.

Maezava és Hirano egy orosz Szojuz MS-20 űrhajó fedélzetén utaznak majd, amelynek fellövését 2021. december 8-án tervezik a kazahsztáni Bajkonur űrközpontból – áll az orosz űrügynökség közleményében. A repülés 12 napig fog tartani, az űrhajó parancsnoka az orosz Alekszander Misurkin lesz.

Ennek során a japán üzletember az Elon Musk által alapított amerikai SpaceX csillaghajóján utazik majd. Ez azért érdekes, mert a SpaceX a Roszkozmosz riválisa a gazdag űrturisták kegyeiért folyó versenyben.

