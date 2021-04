Történelmi pillanat – Itt tudja élőben követni a Mars-helikpoter első útját!

A múlt héten mi is beszámoltunk arról, hogy elhalasztották az első marsi helikopter kipróbálását. A tesztelés során kiderült, hogy frissíteni kellett az Ingenuity szoftverét, ami néhány napig eltartott a Mars távolsága miatt. A hétvégén viszont már bejelentették, hogy sikerült elhárítani a problémákat, így ma megkísérlik a helikopter első tesztrepülését.

Az alábbi interaktív térképen megnézheti, hogy eddig milyen utat tett meg a Perseverance marsjáró. A rover 52 marsi napja, február 18. óta van a vörös bolygó felszínén. A térképen szaggatott kék vonallal jelölt terület a helikopter repülési zónája, azon belül pedig a kis négyzetben van jelenleg. A Perseverance 270 méterről figyeli majd a helikopter próbarepülését.

Az alábbi felvételt még tegnap tette közzé a NASA, ezen még az első repülés előtt tesztelik a helikopter rotorjait:

Fortune favors the bold. (But we still have a back-up plan.) #MarsHelicopter project manager MiMi Aung explains why the team is optimistic about the first flight attempt on Monday: https://t.co/cwCEcDvoQZ pic.twitter.com/CR4jQBGr2M

— NASA JPL (@NASAJPL) April 18, 2021