Újra elhalasztották a marsi helikopter felszállását

Két napja már beszámoltunk arról, hogy az amerikai űrügynökség műszaki hiba miatt elhalasztotta az Ingenuity hétfő hajnalra tervezett tesztrepülését. Akkor még arról szóltak a hírek, hogy április 14-én felszállhat az első idegen bolygón repülő ember alkotta szerkezet. Most azonban már jövő hétre halasztották a tesztrepülést.

A tervek szerint az 1,8 kilogramm súlyú drón első körben három méter magasra próbál majd felemelkedni a Mars rendkívül ritka légkörében és 30 másodpercnyi egy helyben lebegés után visszatér a felszínre. Egy hónap alatt összesen öt, fokozatosan nehezedő manővert fog végrehajtani, és a repülések közben nagyfelbontású fényképeket fog készíteni.

Ez azonban természetesen nem megy olyan egyszerűen, mint egy földi eszköz esetében. Bár a szoftver fejlesztése megtörtént, a frissítés eljuttatása a Marsra, és utána az ellenőrzés hosszabb időt vesz igénybe.

Az új szoftvert a Perseverance marsjáróra kell eljuttatni először, majd innen küldik tovább a helikopterhez. Amikor sikerül a frissítést feltölteni a helikopterbe, akkor utána még néhány marsi napot vesz majd igénybe a repülő szerkezet felkészítése.

#MarsHelicopter update: Ingenuity is healthy, but it needs a flight software update. While the development of the software is straightforward, validating and uplinking it will take time. We will set a new flight date next week. https://t.co/b0MzMIPGKz pic.twitter.com/R2wYKaCxqY

— NASA JPL (@NASAJPL) April 13, 2021