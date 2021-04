Nukleáris reaktorral hajtott űrhajókat állíthatnak pályára az amerikaiak

A célkitűzés meglehetősen ambiciózus, nem csak azért, mert új meghajtórendszer kifejlesztését igényli, hanem mert a mérnökök szerint egy nukleáris rakéta nem elég erős ahhoz, hogy megszökjön a Föld gravitációs vonzásából. A tervek szerint egy hagyományosabb rakéta juttatná ki az eszközt az űrbe, majd ott lépne működésbe a nukleáris meghajtás.

A kifejlesztendő eszköz egy nukleáris termális meghajtórendszer lenne. Ez a megoldás úgy működik, hogy egy atomreaktor által termelt hővel extrém szintre felmelegítik a hajtóanyagot, mielőtt az egy fúvókán keresztül kiáramlik. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy rendkívül nagy a fajlagos tolóereje, 2–5-ször nagyobb, mint a hagyományos rakétáknál. A korábbi amerikai kísérletek során hidrogént melegítettek fel, a mostani hírekben azonban még nem részletezték a hajtóanyag fajtáját.

New DRACO project to improve maneuverability in space between Earth and moon announces industry teams -- @GeneralAtomics, @blueorigin, @LockheedMartin. DRACO will develop a spacecraft driven by nuclear thermal propulsion. https://t.co/tiJlC6hmR5 pic.twitter.com/oaliVZ1wYo

— DARPA (@DARPA) April 12, 2021