Elnapolta a történelmi első helikopteres Mars-repülést a NASA

Az űrügynökség szombati közleménye szerint probléma lépett fel az Ingenuity nevű repülő szerkezet rotorjaink nagysebességű tesztje közben, ezért a tesztet félbe kellett szakítani. Az első rotortesztek sikeresek voltak, ezért a NASA pénteken még azt közölte, hogy a helikopter készen áll az első kísérleti repülésre, a magasba emelkedésre és egy helyben maradásra.

Az űrkutatási hivatal újabb közleménye szerint a rotorok nagysebességű tesztje közben keletkezett probléma, amikor a repülést vezérlő számítógépet repülési üzemmódba kapcsolták.

NASA's Mars Helicopter Ingenuity is 'go' for historic 1st flight on Sunday https://t.co/nsvVjyiR7v pic.twitter.com/cjwkWQium0

— SPACE.com (@SPACEdotcom) April 10, 2021