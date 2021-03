Egymillió embert küldhet a Marsra Elon Musk

A SpaceX alapítója és vezérigazgatója, Elon Musk kedden Twitteren közölt posztjában azt írta, hogy a vállalat jóval 2030 előtt felküldi Starship rakétáit a Marsra, valamint sürgette európai vetélytársait, hogy nagyobb célokat tűzzenek ki a rakétafejlesztés terén, hogy lépést tarthassanak vele az űrversenyben.

SpaceX will be landing Starships on Mars well before 2030. The really hard threshold is making Mars Base Alpha self-sustaining.

— Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2021