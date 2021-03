Meg tudnánk figyelni egy földönkívüli űrhajót, ha a közelünkben haladna el?

Megosztás Tweet



A kutatók továbbra sem tudják, hogy természetes, vagy mesterséges volt-e az első észlelt objektum, ami a Naprendszeren kívülről látogatott meg minket. A legközelebbi hasonló esetnél azonban egy új teleszkóp segíthet majd az azonosításban. A témáról a Scientific American tudományos magazinba írt Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizikusa, a téma szakértője.

A 2017 októberében felfedezett Oumuamua objektumot egy Mauin lévő csillagvizsgáló segítségével fedezték fel, ezért kapott hawaii nyelven nevet. Az Oumuamua szó jelentése elsőként érkező távoli üzenet. Avi Loeb az objektum körüli kérdésekről könyvet is írt, ami idén Földönkívüli – Egy idegen civilizáció első nyomai címmel magyarul is megjelent. Tehát a Harvard Egyetem professzoraként, a téma szakértőjeként nyilatkozik, nem mint egy laikus ufóhívő.

Az Oumuamua különleges jellemzőiről korábban mi is beszámoltunk. A Naprenszeren kívüli objektum furcsa szögben érkezett, és sokkal gyorsabb volt, mint a megszokott égitestek. Olyan gyorsan mozgott, hogy se a Jupiter, se a Nap gravitációja nem volt rá hatással. Az egyik legrejtélyesebb dolog az Oumuamua mozgásában az volt, hogy az átlagos égitestektől eltérő módon gyorsult fel, amikor elhaladt a Nap mellett. Ez pedig a bolygók mozgását leíró newtoni törvénynek ellentmond. A kutatók a sebessége miatt azt sem tudták megállapítani, hogy miből áll. Bár szivar formájúnak írták le, de ez közel sem biztos, csak az, hogy elnyúlt formájú. Akár még lemez alakú is lehetett.

Az Oumuamua művészi illusztrációja (Fotó: Wikipédia)

Avi Loeb szerint a természetes vagy mesterséges eredet kérdését sokkal könnyebben el lehetne dönteni, ha lenne fényképünk az Oumuamua-ról. Ez nyilvánvalóvá tehetné, hogy természetes kőzetből állt, vagy idegen űrhajó volt-e a 2017 észlelt objektum. Ilyen bizonyíték hiányában elismeri, hogy az elmélete az objektumról inkább csak az ismert tényekre alapuló feltevés, azaz egy hipotézis.

Azt tudjuk, hogy az Oumuamua nem úgy viselkedett, mint a Naprendszerben megszokott üstökösök és aszteroidák. Számos elmélet született már, ami eddig nem ismert, természetes jelenségként magyarázza az objektum szokatlan viselkedését. Ezek az elméletek azonban Avi Loeb szerint könnyen támadhatók. Az egyik ilyen feltételezés szerint például az Oumuamua egy hidrogénből álló jéghegy volt. A professzor szerint azonban ebben az esetben a csillagok fényének el kellett volna párologtatni.

Tehát a kutatók még mindig nem találtak egyértelmű magyarázatot az objektum egyedi jellemzőire, nincs bizonyíték a természetes eredetére, és ezért a földönkívüli űrhajó feltételezése sem zárható ki teljesen.

A jövőben azonban elkészülhet majd a bizonyítékot jelentő felvétel is. Avi Loeb szerint igencsak valószínű, hogy számos hasonló objektum utazik még az űrben. Az Oumuamua-t észlelő teleszkóp csak néhány éve működik, ezért jó esély van rá, hogy a következő években is felfedez majd hasonló égi objektumokat. Ráadásul a Vera C. Rubin Obszervatórium néhány év múlva elkészül, és további lehetőséget biztosíthat majd az észlelésekre. Ez a más néven Nagy szinoptikus felmérő távcsőnek nevezett eszköz Észak-Chile-ben épül. A 8,4 méter átmérőjű tükrös távcső 20 másodpercenként fog egy-egy felvételt készíteni, minden éjszaka több terabyte adatot fog rögzíteni.

Az épülő Vera C. Rubin Obszervatórium Észak-Chile-ben (Fotó: Wikipédia)

Az észlelés azonban még közel sem jelenti a végső célt, egy jobb felbontású fénykép elkészítése sokkal nehezebb feladat lesz. A legjobb esélyt erre az jelentheti, ha egy, az Oumuamua-hoz hasonló objektum felfedezésekor egy űrhajót küldünk egy kamerával a közelébe. Ez hasonló lenne, mint ahogy már a Naprendszeren belüli aszteroidák vizsgálatakor eljártak eddig is. Azonban az Oumuamua sokkal gyorsabb, és kiszámíthatatlanabbul mozgott ezeknél, ezért jóval nehezebb feladat lehet az elérése.

Avi Loeb azonban igazán nagy lehetőséget lát egy ilyen felfedezésben, gondolatai zárásaként már egy igazi sci-fi világot fest le. A legtöbb csillag évmilliárdokkal a mi Napunknál korábban keletkezett, ezért szerinte jó esélye van, hogy egyes földönkívüli civilizációk a mi, néhány száz éves technológiáinknál jóval fejlettebbek legyenek. Még akkor is tanulhatnánk egy-egy ilyen felfedezett földönkívüli eszközből, ha azok akár már évmilliárdok óta nem működnek. A technológiai fejlődésünkben évezredeket léphetnénk előre egy ilyen eszköz megismerésével szerinte.

Sokan vitatkoznak az asztrofizikus elméletével, de azért érdemes leszögezni, hogy ezek a gondolatok nem a legújabb hollywoodi sci-fi-ből származnak, hanem egy tudományos lapba írta le őket a Harvard Egyetem egyik professzora.

Címlapfotó: Az Oumuamua művészi illusztrációja (NASA)