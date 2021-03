Sikeresen tesztelte a megarakétát a NASA

Az SLS (Space Launch System) elnevezésű megarakéta hordozórakétájának motorjai több mint nyolc percen keresztül működtek, vagyis annyi ideig, ameddig a talajtól az űrig eljutna – írta a BBC cikkében.

Ez már a hordozórakéta második tesztje, miután az első a hidraulikus rendszer hibája miatt nem volt sikeres.

Az Apolló-korszak Saturn–V hordozórakétájánál is erőteljesebb SLS a tervek szerint – 1972 után először – ebben az évtizedben asztronautákat fog szállítani a Holdra.

A rakéta egy központi magból áll, valamint négy RS-25 hajtóműből az alján és két kisebb rakétahajtóműből (SRB) az oldalain.

A teszt magyar idő szerint csütörtök este 21.37-kor kezdődött a Mississippi állambeli Stennis űrközpontban, Bay St Louis közelében. A központi magot a B-2 nevű gigászi tesztálláshoz rögzítették.

Using the @NASA_Marshall Ground Receiving Station for @NOAA's GOES-16 satellite, we were able to see from space the @NASA_SLS hotfire test at @NASAStennis! pic.twitter.com/LRr3hco3dn

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) March 18, 2021