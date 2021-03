Jól halad Perseverance tesztelése, már az első útját is megtette a Marson

Február 18-án sikeresen landolt a NASA Perseverance roverje, tehát már húsz napja a vörös bolygón van a forradalmi űreszköz. Most megnéztük, hogy mik a legújabb fejlemények a Marson.

Világszerte nagy öröm fogadta a sikeres landolást, számos híres épület is különleges kivilágítással tisztelgett a küldetés sikere előtt. A NASA néhány napja tett közzé erről egy rövid videót:

You shared your celebrations from around the world. Thank you to all who are on this journey with me. We’re just getting started. #CountdownToMars pic.twitter.com/HNwnUwnZld

Természetesen a rövid ünneplés után a NASA mérnökei folytatták a munkát, a leszállást követően az első feladat a Perseverance rendszereinek tesztelése volt. Kipróbálták a marsi időjárást vizsgáló érzékelőket, és a marsjáró robotkarját is. Ez utóbbi egy kétméteres, rugalmas, „ízületekkel” rendelkező kar. Számos kutatóeszköz van rajta, segítségével gyakorlatilag olyan vizsgálatokat tudnak elvégezni, mintha egy földi geológus is ott lenne a Marson.

Az alábbi felvételen a Perseverance robotkarjának teszt mozgatása látható.

Flexing my robotic arm and doing some more checkouts of my tools. Over the next few weeks, I’ll be focused on finishing health checks of arm instruments, and then dropping off the helicopter so it can get ready for its demo flight.

Latest raw images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/9aZqGg6v4a

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 9, 2021