Hatalmas fényjelenség kíséretében csapódott be meteor Nagy-Britannia felett

Meteor hatolt be a Föld légkörébe Nagy-Britannia felett vasárnap este, a fényes jelenséget Izlandon és Hollandiában is észlelték – közölte hétfőn a brit Fireball Alliance (Tűzgömb Szövetség) tudományos egyesület.

Okay we found the #fireball #meteor from tonight on our cameras. Enjoy😀 pic.twitter.com/l8YUoYc1o3

— UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021