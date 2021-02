Először hallhatjuk egy idegen bolygó hangjait

Megosztás Tweet



Néhány napja érte el a vörös bolygót a NASA Mars 2020 küldetése. A sikeres leszállást követően a Perseverance marsjáró megkezdte munkáját, és már sorban érkeznek az érdekesebbnél érdekesebb adatok a Marsról – köztük az első hangfelvételek.

Mi is beszámoltunk arról, hogy miért különleges a mostani misszió, és milyen tudományos újdonságokra számíthatunk a következő időszakban. Természetesen mindenki azt a bejelentést várja a legjobban, hogy a Perseverance megtalálja a földönkívüli élet nyomait, azonban a küldetés során használt többi úttörő eszközről sem szabad megfeledkezni. Például részletesen beszámoltunk a Marsra juttatott helikopterről, de hasonló újdonság, hogy mikrofonokat is tettek a marsjáróra.

Ahogy a NASA mérnökei fogalmaznak: a hallás az utolsó, ötödik érzékelési mód, amit lehetőségünk van mostantól használni a Marson.

Eddig a kamerák segítségével láthattunk, a robotkezek segítségével tapinthattunk, a kémiai érzékelők segítségével pedig megízlelhettük és beleszagolhattunk a vörös bolygó világába. Most pedig már hallhatjuk is azt, ami a Marson történik.

A környezet hangjait felvevő mikrofonok teljesen új dimenziót adnak hozzá az eddigi érzékelőkhöz, először van lehetőségünk belehallgatni a marsi táj hangjaiba, ami egyben azt is jelenti, hogy most először van lehetőségünk meghallgatni földi füleinkkel egy másik bolygó hangjait.

Valójában a múltban már két másik, Marsra tartó űrjárművön is voltak mikrofonok, azonban a Mars Polar Lander megsemmisült, a Phoenix Lander-en pedig nem sikerült bekapcsolni a hangrögzítő eszközt.

A Perseverance-t két mikrofonnal szerelték fel, az egyiknek a leszállás hangjainak rögzítése volt a fő célja, egy másik mikrofon pedig már a Marson segítheti a kutatómunkát.

A két kamera elhelyezkedése a Perseverance marsjárón, a jobb oldali a leszállást segítő mikrofon, bal oldali pedig a kutatást segítő (Fotó: NASA)

Az első hangfájl, amit megmutatott nekünk a NASA még nem is a Marson készült, hanem az oda vezető úton. Október 19-én ellenőrizték a mikrofon rendszer működését, ezt rögzítette ez a 60 másodperces hangfájl.

Hogy hogyan képes ”hallani” a mikrofon az űr vákuumjában?

A válasz az, hogy valójában nem levegőben terjedő hanghullámokat, hanem a Perseverance rendszerei által keltett mechanikus vibrációt rögzítette, és alakította át hangokká az űrben a mikrofon.

Az egyik mikrofon a marsjáró ”fejébe”, a SuperCam-ba van beépítve. Ez az összetett eszköz többek között arra használható, hogy egy lézersugárral távolról elporlassza a kőzetek, ami lehetővé teszi annak eldöntését, hogy hová irányítsák a Perseverance-t a részletesebb vizsgálatok megtételére. A SuperCam azért van felszerelve egy mikrofonnal, mert a kutatók információkat nyerhetnek a hangokból, amik akkor keletkeznek, amikor a lézer eltalálja a kőzeteket. Ezen kívül a mikrofonnal rögzíteni lehet majd a marsi táj és a rover mozgásán hangjait is.

Sajnos a landolást segítő mikrofonnak nem sikerült használható adatokat gyűjteni a leszállás közben, de túlélte a rázós ereszkedést. Íme az első két felvétel, amit rögzített a Marson, az elsőről ki vannak szűrve a marsjáró belső zajai. Hangosítsa fel a laptopját, telefonját, mert elég halk a felvétel.

A hangok nem azért szólnak máshogy, mint itt a Földön, mert rossz lenne a marsjáró mikrofonja, az ok a két bolygó közötti különbségben keresendő. A Mars légköre sokkal ritkább, ezért a hangok a vörös bolygón halkabbak, tompábbak, és valamivel lassabban is terjednek. A legnagyobb különbség ugyanakkor a magas hangok esetében van, például a fütyülést, vagy a madárcsicsergést a fizikai jellemzők miatt nem is lehetne hallani a vörös bolygón.

Címlapfotó: NASA