NASA Mars 2020 küldetés – Itt követheti a Perseverance útját a vörös bolygón

Tegnap este a hirado.hu is beszámolt arról, hogy sikerrel járt a NASA Mars 2020 küldetése, leszállt a Perseverance marsjáró. Ezzel pedig új korszak kezdődhet a Mars-kutatásban, hamarosan érkezhetnek a hírek a tudományos áttörést jelentő felfedezésekről.

A NASA mérnökeinek öröme hatalmas volt, amikor megerősítették a sikeres leszállást, vagy ahogy az amerikaiak fogalmaznak, amikor touchdownt szereztek. Ezt a kifejezést az Egyesült Államok egyik kedvenc sportjából, az amerikai fociból kölcsönözték. Egy csapat akkor szerez touchdownt, ha bejuttatja a meccs közben a labdát a célterületre – tegnap a NASA mérnökei is megtették ezt.

Az eddigi legnagyobb és legfejlettebb marsjáró 472 millió kilométeren át, 203 napig utazott a vörös bolygóig.

– így foglalta össze a helyzetet a küldetés egyik vezetője, Matt Wallace.

Az alábbi videó jól átadja az esemény feszültségét. Az animáción láthatjuk, hogy éppen hol tart a landolás, és azt, hogy hogyan reagálnak a NASA mérnökei a sikerre.

Mostantól egy interaktív térképen folyamatosan nyomon követhetjük, hogy hol van éppen a Perseverance. A marsjáró jelölője a kék körön belül van, ami azt jelzi, hogy tökéletesen sikerült a leszállás. Pont a kijelölt célterületen szállt le a jármű.

Ha kicsit messzebbről nézzük meg a térképet, akkor azt is láthatjuk, hogy a Jezera-kráterben volt egy egykori folyó deltatorkolata. Ez azért fontos, mert a tudósok szerint ezen a helyen van a legnagyobb esély arra, hogy a földön kívüli élet nyomaira bukkanjanak a kutatók.

– mondta el Allen Chen, a leszállást koordináló csapat vezetője a sikeres manőver után.

Már megérkeztek az első képek is a Marsról, ezeket még a Perseverance alacsony felbontású kamerái készítették.

A marsjáró landolását az egész világon feszülten figyelték, minden nemzetközi hírforrás vezető helyen foglalkozott a témával. Természetesen az Egyesült Államok új elnöke is élőben követte az eseményeket. Joe Biden gratulált a NASA mérnökeinek, és azoknak, akik keményen dolgoztak a sikerért.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k

Az Amerikai Egyesült Államokban mindenhol nagy örömöt okozott a történelmi siker. Los Angelesben például vörös fénnyel világították ki a városházát a Perseverance tiszteletére.

Today, @NASAJPL's Perseverance rover started the next phase of its extraordinary journey, landing on Mars & exploring the planet.

Tonight, City Hall is lit up red to mark this monumental achievement — a reminder, in this pandemic, of the will of the human spirit. pic.twitter.com/7hrnhdvQL1

