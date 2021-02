Elon Musk várta a NASA-t a vörös bolygón

Tegnap sikeresen leszállt a Mars 2020 űrszonda – rögtön meg is érkeztek az első vicces képek a témában.

Az alábbi szerint a Perseverance-nek első felvételével sikerült lekapnia a már a Marson várakozó Elon Muskot. Ezzel nyilván arra utaltak a készítők, hogy a milliárdos is a vörös bolygó elérését tervezi.

Elon Musk waiting for perseverance be like.#Perseverance #ElonMusk #PerseveranceRover #countdowntomars pic.twitter.com/8pKSR8YNCo

— Space Criminal💫 (@SspaceCriminal) February 19, 2021