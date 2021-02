Minden, amit a ma landoló Mars-szondáról tudni kell

Megosztás Tweet



A Perseverance marsjáró magyar idő szerint 21:55-kor landolhat. Ha sikerrel jár a művelet, akkor új fejezet kezdődhet a vörös bolygó felfedezésében.

A NASA Mars 2020 missziója ma este kulcspillanatához érkezik. Ha sikerül épségben letenni a Perseverance marsjárót a vörös bolygó felszínére, akkor minden esély megvan rá, hogy történelmi jelentőségű felfedezéseket tesz a következő időszakban. A szakértők szerint akár az első bizonyítékunkat is megtalálhatja a földönkívüli élet létezésére. Arról már írtunk, hogy miért kiemelkedő jelentőségű a küldetés, most pedig magát az űrszondát, és a landolás folyamatát mutatjuk be.

A Mars 2020 küldetés részegységei

A küldetés során az első lépést természetesen a kilövés jelentette. Az űrszondát a NASA 58 méter magas Atlas V-541-es rakétája juttatta az űrbe, aminek 531 tonna volt a tömege üzemanyaggal feltöltve. A kilövésre a floridai Cape Canaveral Űrközpontban került sor 2020. július 20-án.

Illusztráció az Atlas V-541-es rakétáról, a sárga színű rész maga az űrszonda (Fotó: NASA)

Miután az űrjármű körülbelül 40 ezer kilométer per órás sebességgel elhagyta a Földet, a Mars 2020 űrszonda megkezdte hét hónapos, 480 millió kilométeres útját a vörös bolygóig. Az út során a mérnökök apró irány- és sebességmódosításokat is végrehajtottak, hogy a mai érkezés tökéletes legyen. Összesen hatszor korrigálták az űrszonda röppályáját, és volt még egy hetedik korrigálás a mai, utolsó napon is.

A Mars 2020 űrszonda, miután elhagyta a Földet (Fotó: NASA)

Az egyik utolsó Földön készült képre pillantva rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy mennyire bonyolult eszközt építettek a NASA mérnökei. A kép készítésekor, május végén illesztették össze a Mars 2020 űrszonda részegységeket. Ma fognak csak újra szétválni.

Az egyik utolsó földi fényképen látható, hogy mennyire kifinomult eszköz éri ma el a vörös bolygót (Fotó: NASA)

Ez az űrszonda gyakorlatilag az az űrhajó, ami megvédte a Perseverance rovert a Marsig tartó úton. A most használt részegységeket a Curiosity marsjáró 2012-es sikeres küldetése során nyert tapasztalatok alapján tervezték tovább. A fő részei az utazó egység, a hátsó védőpajzs, az ereszkedő egység, maga a Perseverance marsjáró, valamint az alsó hővédő pajzs.

Az utazó egységnek a Föld és a Mars közötti utazásban van szerepe. Napelemekkel nyer energiát, ez teszi lehetővé a jármű kommunikációját is a földi irányítókkal. Saját hajtóműveivel képes az út során a röppálya módosítására is.

Az utazó egység (Fotó: NASA)

A hátsó védőpajzs az alsó hővédő pajzzsal együtt megvédi a leszállás során a marsjárót. Ez is tartalmaz saját irányító hajtóműveket, amik a leszállás közbeni korrigálásra használnak majd. Valamint ebbe van beépítve a fékezőernyő is, amivel lelassítják majd a landolást.

A hátsó védőpajzs (Fotó: NASA)

A leszálló egység fogja letenni a marsjárót a felszínre, nyolc hajtóművet használ a leszállás utolsó szakaszában a manőverezésre.

A leszálló egység (Fotó: NASA)

A hat kerekű Perseverance marsjáró az űrszonda rakománya. A Mars 2020 küldetés sikere azon múlik, hogy ez a rover épségben megérkezzen a vörös bolygó felszínére.

Maga a Perseverance marsjáró (Fotó: NASA)

Végül az alsó hővédő pajzs segít lelassítani az érkezést, és megvédi a magas hőtől a marsjárót. A pajzsnak ki kell bírnia az akár 1 300 fokos hőmérsékletet is.

Az alsó hővédő pajzs (Fotó: NASA)

A leszállás az egész küldetés legveszélyesebb része

Fontos elmondani a leszállás bemutatása előtt, hogy ez a folyamat a földi személyzet beavatkozása nélkül, az űrszonda számítógépének irányításával zajlik le. Hogy miért van ez így? A válasz egyszerű, a Mars jelenleg 11 fénypercre van a Földtől, tehát az információk a landolásról 11 perces késéssel fognak elérni hozzánk. Mivel az egész művelet 7 percet vesz igénybe, gyakorlatilag amikor elkezdjük majd ma este ”élőben” figyelni az utolsó szakaszt, addigra a valóságban már megtörténik a leszállás.

A leszállás folyamata egy illusztráción (Fotó: NASA)

A folyamat során először az utazó és a leszálláshoz szükséges egységek különválnak. Ez még a légkörbe érkezés előtt, a felszíntől nagyjából 1600 kilométeres magasságban történik meg. Ezután a hátsó pajzs irányító hajtóművei stabilizálják a leszállóegységet. A landolás során több alkalommal ballasztokat is kidob az eszköz, erre azért van szükség, hogy a szondára megfelelő módon hasson a Mars gravitációja és légkörének súrlódása.

A védőpajzsoknak nagyon magas hőmérsékletet kell kibírniuk, amikor az eszköz belép a Mars légkörébe (Fotó: NASA)

Miután a szonda véglegesíti a leszállás közben az irányát, mindössze három perccel a leérkezést megelőzően a hátsó védőpajzsból nyílik ki egy fékezőernyő. Kicsivel később leválik az űrszondát védő első hővédő pajzs, ami lehetővé teszi, hogy az egység a kameráival már lássa a leszállóhelyet. Az elkészített képek alapján a számítógépe képes lesz korrigálni az útját, és kiválaszthatja a landolásra legmegfelelőbb pontot. A Jezero-kráterben lévő volt folyótorkolat lehet alkalmas arra, hogy a marsjáró az élet nyomai után kutasson, azonban rendkívül nehéz terepnek számít, ezért nagyon fontos a biztonságos leszállóhely kiválasztása.

Ezt követően tovább ereszkedik és lassul a szonda. Leválik a hátsó pajzs és vele a fékezőernyő is, innentől a leszálló egység veszi át az irányítást. Manőverező hajtóműveivel teljesen lelassítja az ereszkedést, majd húsz méteres magasságban megkezdi a Perseverance leeresztését. A leszálló egység hat méter hosszú kábelek segítségével rakja le a rovert, majd eloldja a kábeleket, biztonságos távolságra repül a rovertől, és lezuhan.

Az illusztáció azt a szakaszt ábrázolja, amikor már levált a hátsó pajzs és a fékezőernyő, és a leszálló egység hajtóművei irányítják az utolsó szakaszt (Fotó: NASA)

Ha minden jól megy, akkor röviden összefoglalva így fog lezajlani az esti leszállás. A légkörbe lépés idején még 19 ezer kilométer per órás lesz az eszköz sebessége, ezt kell majd lefékezni az utolsó pár percben. Ebből is látszik, hogy a leszállás az egész küldetés legveszélyesebb része. Az eddigi marsi küldetéseknek csak kevesebb mint a fele volt sikeres, nem véletlenül hívják a műveletet a NASA-nál is a ”rettegés hét percének.”

Kövesse velünk ma este ezeket az izgalmas pillanatokat, addig pedig további érdekességeket olvashat a Mars 2020 küldetésről, és a marsjáróban lévő helikopterről is.

Valamint nézze meg az alábbi műsort, amiben Kiss Lászlót, az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját kérdezték. A lendületes beszélgetésből további érdekességeket tudhat meg a ma esti eseményről:



Címlapfotó: NASA