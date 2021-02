Bemutatjuk az emberiség történetének első eszközét, ami repülni fog egy másik bolygón

Megosztás Tweet



A mérnöki kreatívitás csodája a NASA marsi helikoptere, ezért is kapta az Ingenuity, azaz Leleményesség nevet az eszköz. A helikopter a NASA Mars 2020 küldetésének része, a holnap landoló Perseverance marsjáró belsejében lapul a most bemutatott repülő szerkezet.

A NASA mostani marsi missziójának ez az alig két kilogrammos helikopter talán a legérdekesebb eszköze.

„A Wright-fivérek gépükkel megmutatták, hogy lehetséges a repülés a Föld légkörében. Az Ingenuity-vel mi megpróbáljuk bebizonyítani ugyanezt a Marson is.”

– mondta el Håvard Grip, a marsi helikopter vezető tervezője a NASA honlapján.

Az Ingenuity kipróbálása még csak az első lépés, a technológia tesztelése, egyelőre korlátozott hatókörrel fogják használni a Marson. Négy speciális, karbonszálas lapáttal rendelkezik, amelyek két rotort alkotva, egymással ellentétes irányba fognak forogni. A forgószárnyai a földi helikoptereken alkalmazottakhoz képest sokkal gyorsabban, 2 ezer 400 fordulat per perc sebességgel működnek.

Illusztráció az Ingenuity-ről, miután kitette a Perseverance marsjáró a bolygó felszínére (Fotó: NASA)

Az energiaellátását szintén új, napenergiával tölthető akkumulátorok szolgáltatják majd. Az Ingenuity-re most még nem tettek tudományos eszközöket, és bár a Perseverance marsjáró szállítja, gyakorlatilag egy attól független kísérletnek számít.

A Mars légköre 99 százalékkal ritkább, mint a Földé, ami a repülést rendkívül nehézzé teszi a vörös bolygón.

Ezért kell az Ingenuity-nek könnyűnek lennie, és ezért sokkal hosszabbak és gyorsabbak a rotorjai az átlagos helikoptereknél. A földi tesztek azt mutatták, hogy nem könnyíti meg a marsi működését az sem, hogy a landolási helyen, a Jezero-kráterben az éjszakák során mínusz 90 fokos hideg lesz.

Illusztráció a marsi helikopterről, itt már ki vannak nyitva a rotorok (Fotó: NASA)

A Mars hatalmas távolsága miatt a helikoptert nem lehet közvetlenül, mondjuk egy botkormánnyal irányítani, mivel csak percek alatt érnek el a Földről a vörös bolygóra az utasítások, ezért előre be kell programozni a helikopter mozgását.

Érdekesség, hogy az Ingenuity nevet egy középiskolás diák javasolta a Perseverance marsjárónak még az elnevezése előtt, azonban a NASA-nál úgy gondolták, hogy a Leleményesség szó sokkal jobban illik a teljesen újszerű repülő eszközre.

„A leleményesség az, ami lehetővé teszi az emberek számára, hogy csodálatos dolgokat érjenek el.”

– ezekkel a szavakkal indokolta a névadó Vaneeza Rupani középiskolás a javaslatát.

Az illusztráció szerint így néz majd ki a helikopter, miután felszállt a vörös bolygón (Fotó: NASA)

Az Ingenuity-t tervező mérnökök 2014-től 2019-ig dolgoztak az eszközön, hogy bebizonyítsák, lehetséges olyan helikoptert tervezni, ami a Mars ritka légkörében is képes a repülésre, és túl tudja élni a mostoha környezetet. A megépítése után még több mérföldkő várt a helikopterre. Ki kellett bírnia a földi kilövést és az utat a Marsig. Most következik még a landolás, majd a marsjáróból ki kell helyezni a felszínre.

És ez még mindig csak a kezdet lesz, hiszen ezután el kell viselnie az extrém hideget, és fel kell töltenie magát a napelemekkel. Ha mindez gond nélkül teljesül, akkor megkísérlik az első repülést. Siker esetén az optimista tervek szerint még további négy alkalommal is sor kerülhet a leszállást követő 30 marsi, azaz 31 földi nap alatt a helikopter felszállására.

A NASA alábbi három dimenziós modellén kiválóan látható az Ingenuity felépítése. A képre kattintva, vagy az ujjai mozgatásával teljesen körbeforgatható a kép:

Összefoglalva tehát az Ingenuity egy nagyon fontos kísérlet. Ha sikerrel jár, akkor a jövőben az erre épülő, továbbfejlesztett repülő eszközök segíthetik a Mars felfedezését. Az ilyen helikopterek más eszközzel nem helyettesíthető információkat adhatnak a jövőben a marsi tájról, eljuthatnak olyan helyekre is, ahová egy marsjáró nem lenne képes.Mi is folyamatosan beszámolunk a NASA Mars 2020 misszióról, ami a Perseverance marsjárót eljuttatja a vörös bolygóra, itt további érdekességeket is megtudhat a küldetésről.Címlapfotó: NASA

Összefoglalva tehát az Ingenuity egy nagyon fontos kísérlet. Ha sikerrel jár, akkor a jövőben az erre épülő, továbbfejlesztett repülő eszközök segíthetik a Mars felfedezését. Az ilyen helikopterek más eszközzel nem helyettesíthető információkat adhatnak a jövőben a marsi tájról, eljuthatnak olyan helyekre is, ahová egy marsjáró nem lenne képes.

Mi is folyamatosan beszámolunk a NASA Mars 2020 misszióról, ami a Perseverance marsjárót eljuttatja a vörös bolygóra. Itt további érdekességeket is megtudhat a küldetésről.

Címlapfotó: NASA