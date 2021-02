Úton van a szonda, amely minden eddiginél közelebbről vizsgálja a Napot

A Naprendszer központi csillaga régóta foglalkoztatja a tudósokat és kutatókat. Sok felvétel és tanulmány is készült már a Napról, az adott kor technológiai korlátain belül. A NASA legutóbb felküldött szondája berepül a Nap koronájába, és hétszer közelebb jut a csillaghoz, mint bármely korábbi szonda, így eddig ismeretlen információkhoz is hozzájuthatunk – írta a Gizmodo.

Don’t forget you can check in on where #SolarOrbiter is with this interactive tool👇

Today – 10 Feb – we’re 74 million km from the Sun and 220 million km from Earth...and we've travelled one billion km! https://t.co/fNvk0KQLQ1#WeAreAllSolarOrbiters pic.twitter.com/mOh5ri9Rrt

— ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) February 10, 2021