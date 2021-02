Újabb kutatóeszközt juttat a Marsra a NASA

A Mars kutatása mára talán a NASA legfontosabb feladatává vált, hiszen minden jel arra mutat, hogy egykor élhető körülmények uralkodtak az elsivatagosodott bolygón.

Kőzetminták és egyéb anyagok begyűjtése a cél, hogy azokat tanulmányozva közelebb jussanak a kihalt égitest titkaihoz.

A Mars felé tartó Perseverance (állhatatosság, kitartás) nevű robot feladatai a képek és minták gyűjtése lesz a Jezero-kráterben, amelyet a tudósok „csodálatos helynek” tartanak és remélik, hogy hasznos ismeretekre tehetnek szert a begyűjtött adatok alapján.

Február 18-án kezdődik meg a várva várt landolás, az eseményt több felületen is élőben közvetíti majd a NASA.

