Marskörüli pályára állt a Dubajból fellőtt űrszonda

Az arabul Amalnak, azaz Reménynek elnevezett műholdat 2020. július 19-én indították el egy japán hordozórakétával, és hét hónapba telt, amíg elérte a vörös bolygót – számolt be a Scientific American tudományos magazin.

Közel fél óráig (27 percig) tartott, amíg a fékezőrakétái lelassították a bolygó körüli pályára álláshoz, ehhez 121 ezer km/óráról kellett 18 ezer km/órára csökkenteni a sebességét. Nagy megkönnyebbülést jelentett a földi személyzetnek, amikor a műhold sikeresen teljesítette a feladatot.

Ezzel az Egyesült Államok, a Szovjetunió, az Európai Űrügynökség (ESA) és India után ötödikként az Egyesült Arab Emírségek érte el a Marsot. A küldetés kétszáz millió dollárba, azaz mintegy 59 milliárd forintba került.

