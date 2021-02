A most felfedezett kisbolygó 199 nap alatt kerüli meg a Napot

Megosztás Tweet



A piszkéstetői csillagvizsgálóból január 31-én este felfedezett 2021 BJ3 jelű földközeli kisbolygó a számítások szerint mindössze 199 nap alatt kerüli meg a Napot, ez 26 nappal rövidebb a Vénusz keringési idejénél. Legközelebb 2027. február 4-én kerül földközelbe.

A száz éve élt híres üstökösvadász, Leslie Peltier szerint üstököst felfedezni csak kitartás kérdése, ami igaz minden más csillagászati felfedezésre is. S bár az elmúlt évszázadban rengeteget változtak a módszerek, így sokkal fontosabbá váltak a korszerű, nagy hatékonyságú, távolról irányítható műszerek, azonban a türelemnek és a szerencsének máig fontos szerepe van a felfedezésekben. Sokszor előfordul, hogy 12-13 órán át dolgozik a kutató, és hiába készít száz területről felvételt az éjszaka folyamán, nem talál semmit, máskor pedig egy órán belül két kisbolygó is a „hálójába akad” – olvasható a Csillagászat.hu honlapján.

A néhány napja felfedezett

kisbolygó mintegy 40-50 méter átmérőjű és a pályája elnyúlt ellipszis, ennek köszönheti, hogy a keringésének egy idejére még a Földnél is távolabb kerül a Naptól,

ám napközelsége idején a Merkúrnál is közelebb jár anyacsillagunkhoz. A több mint egymillió ismert pályájú aszteroida közül mindössze 25 olyan van, amelynek 199 naposnál is rövidebb a keringési ideje.

Az Ikrek csillagképben látszó égitest a megtalálása után háromnegyed órával került a legközelebb a Földhöz, de ekkor is biztonságos, 3,2 millió kilométeres távolságban járt tőle, vagyis több mint nyolcszor távolabb a Holdnál – olvasható a National Geographic cikkében.

Az utólagos ellenőrzések alapján kiderült, hogy két héttel a magyar felfedezést megelőzően a kisbolygót megörökítette a Hawaii szigetén működő PanSTARRS program egyik eszköze is, akkor még a felfedezése idején látottnál is sokkal halványabb objektumként. Az égitest február 1-jén ideiglenes nevet is kapott: 2021 BJ3.

A kisbolygó adatainak elemzésekor kiderült, a hazánkban felfedezett 14 kisbolygó közül ez a leggyorsabb.

A második különlegessége a pályája volt, amely szerint az átlagos naptávolsága pontosan kétharmada a Föld–Nap-távolságnak. A 2021 BJ3 névre keresztelt kisbolygó az egy évnél rövidebb keringésű, Aten családba tartozó aszteroidák azon csoportjának tagja, amelyek a Vénusznál is gyorsabbak. A család az 1976-ban felfedezett Aten nevű aszteroida után kapta a nevét, amelyet pedig az egyiptomi Aten, Ehnaton fáraó istene alapján neveztek el.

A kisbolygó felfedezésnek egy másik különlegessége, hogy az Ikrek csillagképben fedezték fel, ugyanis ez pontosan szemben van a Nappal januárban, így a kisbolygót a pályája azon kicsiny szakaszán sikerült megpillantani, amelynek során a Föld pályájánál is távolabb volt a Naptól.

Ilyen égitestek esetében mindig felmerül a kérdés, ha most el is kerülte a Földet, mi lehet vele a jövőben? A január 15-i észlelésnek köszönhetően viszonylag pontos pályát lehet rá számolni és kisebb távcsövekkel még egy hétig, nagyobbakkal akár két-három hétig is követhető lesz, ami már igen pontos előrejelzéseket tesz lehetővé.

Az eddigi mérések alapján a lehetséges legkisebb távolsága a Földtől 1,9 millió kilométer, így ütközéstől nem kell tartanunk.

Legközelebb 2027. február 4-én kerül földközelbe.

Ezzel az érdekes felfedezéssel ötre emelkedett a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete Piszkéstetői Obszervatóriumában az elmúlt három hónapban felfedezett földközeli kisbolygók száma, aminél többet csak a NASA által szponzorált nagy amerikai keresőprogramok tudtak felmutatni ebben az időszakban, Európában pedig egyedül hazánkban történt ilyen felfedezés.

