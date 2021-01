A magyar ész az űrkutatásban is mindig jelen volt

Megosztás Tweet



Valószínűleg a „magyar” és az „űr” szavak hallatán mindenki Farkas Bertalanra, az első magyar űrhajósra gondol, ám a magyarok és az űr kapcsolata sokkal korábbra nyúlik vissza.

1992. január 6-án alakult meg a Magyar Űrkutatási Iroda. A megalapítása óta eltelt 29 esztendőben gyökeresen megváltozott az űrkutatáshoz való viszony, és a technológiai fejlettség is rohamléptekkel halad ezen a területen. Magyarország is felzárkózik az űrkutatás területén, hiszen 2024-ben újra magyar űrhajóst szeretne küldeni az űrbe, továbbá az Európai Űrügynökség aktív tagja, de a magyarok és az űr közös története nem itt, de még csak nem is Farkas Bertalannal kezdődött, hanem jóval régebben.

Dr. Bay Zoltán, magyar származású fizikus (Fotó: Nemzeti Fotótár/Tóth Gyula) A magyar űrkutatás története a negyvenes években kezdődött, amikor 1946-ban Bay Zoltán és csoportja kísérleti radarberendezésével visszhangot kapott a Holdról.

Ez az úttörő kísérlet – egy vele szinte egyidejűleg végrehajtott amerikai kísérlettel együtt – mind a radarcsillagászat mind az űrkutatás első lépésének tekinthető, hiszen valami mesterségesen létrehozott (ezúttal egy fotoncsomag) – azzal a céllal hagyta el a Föld felszínét, hogy eljusson egy másik égitestre.

A kommunisták megjelenése azonban félbeszakította ezeket a kutatásokat, és Bay professzor elhagyta Magyarországot, Amerikába emigrált, ahol hosszú és sikeres életpályáját befejezte. Csoportja felbomlott, és kísérleteit Magyarországon soha nem folytatták.

Maga az űrkutatás tulajdonképpen a Nemzetközi Geofizikai Év (1957–1958) során kezdődött mint a globális geofizikai (elsősorban ionoszféra és légkör) kutatási programok új, hatékony eszköze.

Magyar tudósok egy csoportja viszont már 1956 májusában úgy gondolta, hogy hazánkat fel kell készíteni a hamarosan megkezdődő űrkutatás korszakára. Éppen ezért létrehozták az Asztronautikai Bizottságot, amely megkezdte a közvélemény tájékoztatását a Szovjetunió és az Egyesült Államok várható űrprogramjairól.

Lajka kutya a felbocsátás előtt (Fotó: MTI/TASSZ )

A hidegháború évtizedeiben az űrkutatás – a fegyverkezési verseny mellett – stratégiai területté vált, emlékezhetünk Lajka kutya kilövésére vagy épp a holdra szállásra.

A Szovjetunió igyekezett tartani a lépést, így Magyarország sem maradhatott ki a versenyből. Farkas Bertalan 1978-ban önként jelentkezett űrhajósnak, és kezdte meg kiképzését, majd 1980. május 26-án a Szojuz–36 űrhajó fedélzetén elindult a világűrbe, ahol feladatait sikeresen végezte el.

Startra készítik elő a Szojuz-36 űrhajót, melynek parancsnoka Valerij Kubaszov, kutató űrhajósa Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós 1980. május 26-án (Fotó: Nemzeti Fotótár/Németh Ferenc)

Az űrrepülése után számos díjat kapott:

Farkas Bertalan az első magyar űrhajós az űrruhában (Nemzeti Fotótár/Németh Ferenc)

Farkas Bertalan űrutazásának 40. évfordulójáról Orbán Viktor miniszterelnök is megemlékezett közösségi oldalán.

Ám a magyarok és az űr közös története itt korántsem ért véget.

1992. január 6-án, azaz 29 évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Űrkutatási Iroda,

mely 2005 után minisztériumi felügyelet alá került. Feladata volt a különböző nemzetközi szervezetekben való részvétel. 2014-es megszűnése után azonban nem állt meg a magyar űrkutatás, ugyanis 2015-ben hazánk az Európai Űrügynökség (ESA) teljes jogú tagállama.

Ferencz Orsolya Ildikó űrkutatásért felelős miniszteri biztos (Fotó: MTI/Mónus Márton)

2018-től a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik a magyar űrstratégia, melynek keretében Ferencz Orsolya űrkutató, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet űrkutató csoportjának tudományos főmunkatársa űrkutatásért felelős miniszteri biztosként felel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már 2019 novemberében bejelentette, hogy a magyar űrstratégia része, hogy

2024-ben újabb űrhajóst küldjünk a kozmoszba.

Ennek részeként már 2020 végén Kecskeméten megkezdődött azoknak a kiválasztása és kiképzése, akik részt vehetnek a várhatóan magyar–orosz együttműködésben zajló űrprogramban.

