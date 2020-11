Pár nap és szinte testközelből vizsgálhatják a csillagokat

A rossz időjárási körülmények miatt egy nappal elhalasztja a SpaceX űrkutatási magánvállalat Crew Dragon űrhajójának startját a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) az amerikai űrhivatal, a NASA.

James Bridenstine, a NASA igazgatója egy pénteki Twitter-üzenetben azt írta, hogy a Crew-1 indítását november 14-ről áttették 15-re. Az üzenetben nem volt szó arról, hogy az űrhajó mennyi idő alatt éri el az ISS-t.

Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. The first stage booster is planned to be reused to fly astronauts on Crew-2. #LaunchAmerica

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 13, 2020