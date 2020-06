Az Egyesült Államok kiszoríthatja az oroszokat az űrpiacról?

Kalandosan indult útjára a SpaceX által üzemeltetett Falcon 9 rakétája, mely közel egy évtized után az első űrkapszula, ami űrhajósok vezérletével az Egyesült Államok területéről vette célba a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetét.

Az Egyesült Államok űrkutatási és űrhajózási hivatala (NASA) nem önerőből, hanem először az űrhajózás történetében egy magánvállalkozással – a dél-afrikai születésű amerikai milliárdos üzletember, Elon Musk cégével – közösen indította volna asztronautáit az űrbe május 28-án, ám hiába jelent meg a floridai kilövő állomáson Donald Trump elnök és a first lady is, akkor a kilövést a trópusi vihar és a tornádóriadó miatt el kellett halasztani.

A második nekifutásnál már kegyesebb volt az időjárás, így a rakéta felemelkedhetett, és megkezdhette útját az ISS felé. A Sárkánykapszulának is nevezett űreszköz végül május 31-én, vasárnap rácsatlakozott a magasan keringő laboratóriumra. A fedélzeten tartózkodó két tapasztalt űrhajós, Doug Hurley és Bob Behnken szivárgás- és a nyomásellenőrzés befejezése után csatlakozhatott az orosz és amerikai csapathoz a Nemzetközi Űrállomáson.

Egyre kevésbé hagyatkozhat Oroszországra az Egyesült Államok

A misszió egy új korszak kezdetét jelzi, amelyben a NASA szállítási szolgáltatásokat vásárol a kereskedelmi szektorból. Ezt olyan cégek fogják megtenni, mint például a kaliforniai SpaceX vagy a Boeing, ami komoly konkurenciát jelenthet az orosz–amerikai Roszkozmosz közös programnak, melynek keretein belül az Egyesült Államok űrhajósai eddig a Szojuz rakéták segítségével jutottak fel az ISS-re

Az űrügynökség űrrepülőprogramjának 2011-es leállítása óta a két ország szimbiotikus kapcsolatba került. A NASA-nak szüksége volt Oroszországra annak érdekében, hogy saját űrhajósait és nemzetközi partnereit eljuttassa az ISS-re, Oroszországnak pedig kifejezetten jól jött a NASA pénze, melyet a szolgáltatásaiért kapott – írta a The Verge, hozzátéve, hogy egy hely az orosz Szojuzon az amerikai űrügynökségnek több mint 80 millió dollárjába kerül.

„A kölcsönös szükséglet valójában kiváló munkakapcsolatot eredményez” – mondta Todd Harrison, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ (CSIS) Repülésbiztonsági projektjének igazgatója a The Verge-nek. Kiemelte, bárkivel beszélt a NASA-nál, azt mondták neki: még ha az Egyesült Államok és Oroszország közötti geopolitikai kapcsolat bármikor romlott is, viszonyuk az Nemzetközi Űrállomással kapcsolatban ugyanolyan erős maradt.

A NASA eddig Oroszországtól függött, ami a Roszkozmosz számára okot adott a rakéták és a kapszulák gyártásának fenntartása, és nem mellékesen rengeteg bevételt hozott.

emelte ki Harrison.

A TASZSZ jelentése szerint a Roszkozmosz idei költségvetése körülbelül 176 milliárd rubel, ami 2,77 milliárd dollárnak felel meg. Ez csupán töredéke a NASA költségvetésének, amelyet 2020-ra 22,6 milliárd dollárban állapítottak meg. Fontos továbbá, hogy a NASA által vásárolt Szojuz-ülések a 2018-as Roszkozmosz-költségvetés 17 százalékát tették ki a CSIS szerint.

Ez Harrison szerint azt jelenti, hogy kevesebb Szojuz-kilövést láthatunk a jövőben. „Gazdasági és demográfiai szempontból hanyatlásban vannak, és nincs esély arra, hogy a közeljövőben ebből kihúzzák magukat. Az űrteljesítmény szempontjából megvan a technológiájuk, ám az évek során egyre kevesebbet tudnak majd megtenni ezzel a technológiával” – fogalmazott.

Egy helyett három szállítási lehetőség lesz elérhető

Bár az első magánvállalat lett, amely űrhajósokat küldött az ISS-re, a SpaceX nem az egyetlen NASA-szerződéssel rendelkező cég, ami saját űrkapszulán dolgozik, hiszen a Boeing is fejleszti saját űreszközét, a CST–100 Starlinert.

Ugyan a Boeing lemaradásban van a terveivel, a közeljövőben a Roszkozmosz és a SpaceX mellett egy harmadik lehetőség is nyílik majd az űrutazásra.

Ennek megfelelően a jövőben az űrügynökség és a SpaceX gyorsan szeretne továbblépni a 2,6 milliárd dolláros szerződés következő szakaszába, amely hatszemélyes repülést jelentene. Az első ilyen űrtaxi augusztus végén indulhat.

Az oroszok számára a legnagyobb problémát a konkurenciával felmerülő árháború okozhatja, ugyanis míg a Szojuzra több mint 80 millió dollárért lehet jegyet váltani, addig a SpaceX esetében ez az összeg 55 millió dollár körül mozog, míg a Boeingnél 90 millió dollárra tehető egy repülés díja.

Könnyen kiszámolható, hogy

így a továbbiakban csupán az a kérdés, meddig éri meg az űrvállalatnak a geopolitikai szempontokat szem előtt tartva az oroszoknak fizetni többet, amikor helyben, amerikai földről is megoldhatja az űrhajósok szállítását.

Kereskedelmi állomást alakítanának ki az ISS-en

Noha a SpaceX a jelenlegi legolcsóbb megoldás az ISS-re való eljutáshoz, egy átlagos vásárló számára továbbra is igencsak borsosnak tűnik az 55 milliós „jegyár”.

– mondta Harrison. Hozzátette: a SpaceX egyértelműen az űrturizmusra fordítja a figyelmét, amikor repüléseket kínál olyan embereknek, akik megengedhetik maguknak.

De nem csak a SpaceX gondolkozik az űreszközök kereskedelembe bocsátásáról. A The Verge beszámolója szerint a NASA az űrállomást is elérhetővé teszi kereskedelmi lehetőségek, például a magántermelés, a gyártás vagy űrturizmus számára, annak ellenére, hogy ezt a múltban szigorúan ellenezte.

Ennek ékes bizonyítéka, hogy a közeljövőben elkészülhet az első valódi űrállomáson forgatott film is Tom Cruise főszereplésével. Az egyelőre cím nélküli projektről nem sok részletet tudni, annyi biztos, hogy Doug Liman rendezi majd, és ő jegyzi a forgatókönyvet is.

Az 57 éves Cruise a Tesla és a SpaceX vezetőjével, Elon Muskkal, valamint a NASA-val dolgozik együtt az első űrben készülő mozin.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

