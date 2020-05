Rácsatlakozott a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX űrkapszulája

A Sárkánykapszula, amelyet a SpaceX magánvállalat üzemeltet, rácsatlakozott a magasan keringő laboratóriumra – írta a BBC News. Doug Hurley-nak és Bob Behnkennek meg kell várnia a szivárgás- és a nyomásellenőrzés befejezését, mielőtt kiszállhatnának és csatlakozhatnának az orosz és amerikai csapatokhoz a Nemzetközi Űrállomáson (ISS).

Welcome home @AstroBehnken and @Astro_Doug! America’s two favorite dads in space have docked to the @Space_Station. https://t.co/e2KaxtW4Gf

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 31, 2020