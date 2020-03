Elnevezték a NASA következő marsjáróját

A nevet Alexander Mather hetedikes virginiai diák adta, aki az elnevezésre tavaly kiírt országos pályázatot megnyerte.



Az űreszközt, amelyet idén júliusban indítanak útra és jövő februárban érkezik a vörös bolygóhoz, eddig csupán Mars 2020-nak hívták. A névadási versenyre 28 ezren küldtek be javaslatot.

Thomas Zurbuchen, a NASA tudományos missziókkal foglalkozó igazgatóságának illetékese egy közleményében azt írta, hogy a névadással Mathernak sikerült a legjobban eltalálnia a marsi küldetés szellemiségét.

Call me Perseverance.

I’m headed for Mars: driven to search for signs of ancient life, test new tech to help future human explorers, and collect the first rock samples for future return to Earth.

Follow me. Let’s go. https://t.co/7w3rbvbyoL#Mars2020

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2020