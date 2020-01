Hamarosan megkezdheti működését az Airbus kísérleti platformja

A Bartolomeo a Nemzetközi Űrállomásra megy – olvasható az Airbus Magyarország közleményében.

(Fotó: Airbus)

Az Airbus átadta az egyesült államokbeli Kennedy Űrközpontban a Bartolomeo kísérleti platformot a NASA-nak. A platformot az Airbus kifejezetten úgy építette meg, hogy az a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakozhasson. A mostani átadással az Airbus egy nagy lépéssel került közelebb ahhoz, hogy a Bartolomeo valóban feljusson az űrbe és a Nemzetközi Űrállomás részeként fizetős kísérleti platformot biztosítson magántársaságok számára. Ez lesz a világon az első kereskedelmi célú kutatási platform a világűrben, és várhatóan idén márciusban csatlakozik majd a Nemzetközi Űrállomáshoz.

Az Airbus Defence and Space Bartolomeo programját az Európai Űrügynökség is támogatja. A platformon összesen 12 különböző egységet lehet elhelyezni, amelyek áramellátása és a Földdel való kommunikációs kapcsolata is biztosított. A platform 400 kilométeres magasságból lát majd rá a Földre. Ez nemcsak a földfelszín tanulmányozására kínál kivételes lehetőséget, hanem a környezettel és éghajlattal kapcsolatos mérésekre is: például megmérhető a Föld atmoszférájának nitrogén-oxid vagy szén-dioxid koncentrációja.

(Fotó: Airbus)

A Bartolomeot – felbocsátása előtt – további vizsgálatoknak vetik majd alá, a NASA mérnökei a Kennedy Űrközpontban még utoljára ellenőrizni fogják a megbízható működését. A Dragon teherűrhajó a tervek szerint 2020. március 2-án viszi fel a Bartolomeot a Nemzetközi Űrállomásra, ahol a Columbus nevű modellhez csatlakoztatják majd (Bartolomeo Kolumbusz Kristóf öccse volt).