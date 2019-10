Elküldte első felvételét a Holdról a Csandraján–2

A képet a Csandraján–2-n lévő Imaging Infrared Spectrometer elnevezésű kamera készítette, amelyet arra terveztek, hogy a Hold felszínéről visszavert napfényt mérje. A felvételen az égitest északi féltekéjének egy része látszik, néhány feltűnő kráterrel – olvasható a közleményben. A fotó feliratokkal és grafikonnal ellátott változatát is közölte az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) a Twitteren.

#ISRO

See the first illuminated image of the lunar surface acquired by #Chandrayaan2’s IIRS payload. IIRS is designed to measure reflected sunlight from the lunar surface in narrow and contiguous spectral channels.

For details visit:https://t.co/C3STg4H79S pic.twitter.com/95N2MpebY4

— ISRO (@isro) 2019. október 17.