Nem valószínű, hogy más bolygóra költöznek majd az emberek

Nem fognak a Naprendszeren kívüli más bolygókra költözni az emberek – véli Michel Mayor svájci asztrofizikus, aki kedden kapott fizikai Nobel-díjat az úgynevezett exobolygók észlelését célzó technikák területén végzett kutatásaiért.

Michel Mayor svájci asztrofizikus (Fotó: MTI/AP/Manu Fernandez)

A csillagászati kutatások terén elért úttörő eredményeiért Mayor mellett kutatótársa, Didier Queloz csillagász és James Peebles kozmológus veheti át az idei fizikai Nobel-díjat decemberben.

„Ha exobolygókról beszélünk, egy dolgot biztosra vehetünk: nem fogunk odaköltözni” – mondta Mayor Madridban egy szerdai konferencián, amikor ennek lehetőségeiről kérdezték.

„Ezek a bolygók túlságosan is messze vannak. Még ha a legoptimistább esetet is vesszük, egy nem túl messzire, mondjuk néhány tucat fényévnyire lévő élhető bolygót, mely szinte a szomszédban van, akkor is tetemes mennyiségű időbe telne oda eljutni. Több százmillió napról van szó, ha a ma elérhető eszközöket vesszük figyelembe. Vigyáznunk kell a bolygónkra: nagyon gyönyörű és még mindig abszolút élhető” – mondta.

A hetvenhét éves Mayor elmondta, sürgetőnek érezte, hogy szembeszálljon azokkal az állításokkal, amelyek szerint majd elköltözünk egy élhető bolygóra, ha egy napon már nem lehet tovább a Földön élni. Ez teljességgel őrültség – tette hozzá.

Mayor kollégájával, Didier Quelozzal 1995-ben jelentette be a Naprendszeren kívüli első olyan bolygó (exobolygó) felfedezését, amely egy Naphoz hasonló csillag körül kering a Tejútrendszerben. Az 51 Pegasi b egy gázbolygó, amely a Naprendszer legnagyobb tagjához, a Jupiterhez hasonlít. A felfedezés forradalmat indított el a csillagászatban, azóta több mint négyezer exobolygót fedeztek fel a Tejútrendszerben.

„Ez egy nagyon régi, a filozófusok által sokat tárgyalt kérdés: vannak más világok is az univerzumban? Olyan bolygókat keresünk, melyek a legközelebb vannak hozzánk és hasonlítanak a Földre. Kollégámmal együtt kezdtük el a bolygók utáni kutatást és megmutattuk, hogy lehetséges a tanulmányozásuk” – mondta el Mayor.

Hozzátette, a következő generáció feladata lesz, hogy megválaszolja a kérdést, van-e élet más bolygókon is.

„Nem tudhatjuk! Az egyetlen út, hogy olyan technikákat fejlesztünk ki, amelyek segítségével észlelhetjük a távolban lévő életet” – emelte ki.