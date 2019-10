Bemutatták az Insight űrszonda által rögzített hangfelvételeket

A NASA bemutatta azokat a hangfelvételeket, amelyeket Insight nevű űrszondája rögzített a vörös bolygón észlelt marsrengések morajáról és más ismeretlen zajokról.

Az InSight szeizmométerei több mint 100 eseményt észleltek, de csak 21-ről vélik, hogy erős marsrengés lehetett, a többiről más is feltételezhető. A francia szeizmométer olyan érzékeny, hogy a marsi szelet is meghallja és a marsjáró műszereinek mechanikai zajait is észleli.

A szeizmométert december 19-én helyezte el a vörös bolygó felszínén az amerikai robotgeológus űrszonda, amely később egy kúpalakú védőpajzsot is elhelyezett a műszerre, hogy óvják a széltől és a nagy hőmérséklet-ingadozástól. A kedden bemutatott felvételeken a hangokat felerősítették, hogy emberi fül számár is hallhatóak legyenek.

„Izgalmas volt hallani a marsjáró első vibrációit, főként az elején. El lehet képzelni, valójában mi történik a Marson, miközben az InSight ott ül a végtelen tájon” – mondta Constantinos Charalambous, az Imperial College London kutatója.

Az Insight német gyártású fúróeszköze azonban hónapok óta inaktív. A kutatók próbálják megoldani a problémát, hogy elvégezhessék kísérleteiket a bolygó belső hőjének méréséhez. Az úgynevezett robotvakond, a HP3 (Heat Flow and Physical Properties Probe) február végén kezdett fúrni a Mars talajában. 30 centiméter mélyre fúrt, onnan azonban nem jut tovább.

Az Insight november 26-án landolt a Marson, az Elízium-síkságnak egy sekély, porral és homokkal teli kráterében. A 360 kilogrammos robotgeológus nem mozog, leszállási helyén végzi feladatait. Az első szeizmikus morajt áprilisban rögzítette. Az összesen 650 millió eurós (208,8 milliárd forint) misszió a tervek szerint két éven át tart.

A címlapfotó illusztráció.