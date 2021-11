1200 éves indián kenut hoztak a felszínre egy tó mélyéről

Szinte teljesen épen került előt egy 1200 éves, négy és fél méteres kenu a wisconsini Madison mellett található Mendota-tóból. A kézi szerszámokkal kivájt hajót nagyjából 8 méter mély vízből emelték ki amerikai kutatók kedden.

„Ez az első alkalom 1200 éve, hogy ez a jármű újra napvilágra került” – jelentette ki Jim Skibo amerikai régész.

Tamara Thomsen tengeri régész és barátja, Mallory Dragt júniusban a környéken búvárkodott, amikor figyelmesek lettek valamire ami úgy nézett ki, mintha egy „fatörzs állna ki a tó fenekéből” – számolt be a CNN. amikor Thomsen közelebb ment hozzá, rájött, hogy egy kenura bukkant.

Archaeologists on Tuesday recovered a 1,200-year-old wooden canoe from the bottom of Lake Mendota in Wisconsin. The Wisconsin Historical Society called the canoe a "remarkable" artifact and said it was sent to a preservation facility. pic.twitter.com/bcGpuv6Saw

