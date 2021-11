Kutya nagyságú tengeri skorpió tartotta rettegésben a tengereket

Képzeljünk magunk elé egy skorpiót. Általában egy apró ízeltlábú jut eszünkbe ollókkal és hosszú, felfelé ívelő farokkal, amelynek végén méregmirigy található. Most azt képzeljük el, hogy egy több, mint egy méter hosszú skorpió úszik velünk szembe búvárkodás közben. Ugye, hátborzongató?

A felfedezett vízi ízeltlábú mintegy 435 millió éve szelte a Dél-Kína térségét, amelyet akkor még tenger borított – közölte a Science Directen olvasható tanulmány.

Az állat fosszíliája egy teljesen új, eddig ismeretlen fajtól, a Terropterus xiushanensistől származik, amely a valaha élt legnagyobb ízeltlábúak, a már kihalt eurypteridák, azaz tengeri skorpiók osztályába tartozott. Érdekesség, hogy az eurypteridák az evolúciós időskálán megelőzték az első halakat is.

Previously, mixopterids knowledge was limited to four species in two genera, all based on fossil records from 80 years ago.

However, this well-preserved fossil gives better clarity on the morphological diversity of mixopterids.

📸: Nanjing Institute of Geology & Paleontology pic.twitter.com/1snUoONTWz

— The Weather Channel India (@weatherindia) October 27, 2021