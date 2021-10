Önként adta vissza a lopott műkincset

Az oszloptöredéket, amely egy ragadozómadár álarcát viselő 8. századi maja uralkodót ábrázol, hétfőn adták át Párizsban Guatemala franciaországi nagykövetének.

Az 1300 éves régiség az 1960-as években tűnt el Piedras Negras híres guatemalai maja romvárosból egy sztéléről. A műkincs 2019-ben bukkant fel Párizsban, amikor árverést tartottak Jean Aurance néhai műgyűjtő hagyatékából.

Guatemala követelésére a sztélédarabot visszavonták az árverésről, majd az UNESCO közvetítésével tárgyalások kezdődtek Guatemala, Franciaország és az özvegy, Manichak Aurance között.

Az örökös végül úgy döntött, hogy a guatemalaiaknak becses régészeti leletet önként visszaszolgáltatja a közép-amerikai országnak. Manichak Aurance azt mondta, hogy a töredéket az 1960-as években vásárolták a férjével egy párizsi műkereskedőtől, és fogalmuk sem volt arról, hogy lopott műkincsről van szó.

