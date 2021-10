A Vezúv ókori kitörésekor meghalt férfi csontvázára bukkantak

A 40-45 év közötti férfi megkövült csontjait azon a helyen tárták fel, ahol a szerencsétlenség idején a tengerpart húzódott – közölte a hétvégén Francesco Sirano, a Herculaneumi Régészeti Park igazgatója. A vulkánkitörés nyomán a part később 500 méterrel kijjebb tolódott.

A részleges csontvázat elszenesedett fadarabok alatt találták olyan szövet- és fémmaradványokkal együtt, amelyek a férfi személyes tárgyaiból, például táskából, szerszámokból, esetleg fegyverekből és fémpénzekből származhatnak.

Egy koponyasérülésből és a helyszínből arra lehet következtetni, hogy a menedéket kereső férfi fejét egy épület lezuhanó gerendája törhette be. Mivel hátrafelé esett el, valószínűleg még szembesült az elkerülhetetlen végzettel, mielőtt meghalt – mondta az igazgató.

'A sensational discovery': Experts find smashed skull and blood-colored skeleton of the 'last fugitive' in ancient Herculaneum - man escaped a ship during the horrific Mount Vesuvius eruption in 79AD

