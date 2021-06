Sárkányember koponyájára bukkantak kínai régészek

Ez az emberfaj a legközelebbi evolúciós rokona lehet a modern embernek az eddig ismert ősemberek közül, mint a neandervölgyi vagy a Homo erectus – olvasható a BBC News honlapján.

Még 1933-ban bukkant a leletre egy híd építésekor egy építőmunkás az észak-kínai Hejlungcsiang tartományban lévő Harbinban, ám kútjában elrejtette és csak halála előtt árulta el létét hozzátartozóinak. Ők hívták fel a tudósok figyelmét a fosszíliára.

Researchers from China have claimed to have found an ancient human skull that could belong to an altogether new species of humans.

Why is this discovery being considered significant? #ExpressExplained https://t.co/XugazzaSNv

— Express Explained 😷 (@ieexplained) June 27, 2021