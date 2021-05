Sokkal régebbi lehet a meztelen férfit ábrázoló rajz, mint gondolták

A Carne Abbas-i óriás Anglia egyik legismertebb dombrajza. A hatalmas, meztelen férfit ábrázoló krétafaragás a legújabb kutatások szerint sokkal régebbi, mint gondolták, már a 10. században elkészülhetett. Ez az új eredmény azért is meglepő, mert a rajz legkorábbi írásos említései alig több mint 300 évesek, tehát évszázadokon keresztül ismeretlen volt a létezése – erről számolt be a NewScientist tudományos magazin.

Korábban a történészeknek és a régészeknek számos elképzelése volt arról, hogy mikor készülhetett a dél-angliai Cerne Abbas falu mellett található, a kezében husángot tartó, hatalmas erektált pénisszel ábrázolt óriás.

A legkorábbi ismert utalás az óriásra 1694-ből származik a helyi templom feljegyzéseiben. Egy 1617-os nagyon alapos felmérésben viszont még nem szereplt. Ezért is vitatkoznak már hosszú ideje a történészek, hogy mikor készülhetett, és mit ábrázolhat. Egyesek szerint a 17. századra, mások szerint pedig a római korra nyúlik vissza az eredete.

2020-ban átfogó régészeti kutatás során tanulmányozták az óriást, a talpaiból és a könyökeiből is mintát vettek. A kutatók azt vizsgálták, hogy a krétában és a mellette lévő talajban lévő kvarcszemcséket mikor érte utoljára a Nap fénye.

