Autóméretű ősi szőröstatuk páncéljának maradványait találták meg Argentínában

A leletekre egy farmer talált rá egy kiszáradt folyómederben Buenos Airestől nem messze, miközben a teheneit legeltette – olvasható a Daily Mail cikkében.

The resting place of ancient armadillos that roamed the earth some 20,000 years ago is discovered in Argentina https://t.co/Yr3ywGcC1V

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 25, 2020