Negyvenhatezer éves havasi fülespacsirta maradványaira bukkantak kutatók

Az állandóan fagyos, szélsőséges időjárású Belaya Gora falu közelében, Északkelet-Szibériában bukkantak a madár tetemére a helyi vadászok, akik továbbadták tesztelésre egy szakértői csapatnak, köztük Nicolas Dussexnek és Love Dalénnek, a Svéd Természettudományi Múzeum munkatársainak – írja a CNN.

This 46,000-year-old bird may be an ancestor to two subspecies of lark alive today https://t.co/kV9OPySEkt

— CNN (@CNN) February 21, 2020