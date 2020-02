A rákbetegség nyomaira bukkantak egy 66 millió éves dinoszauruszleletben

A fiatal dinoszaurusz csigolyáját egy kanadai ásatáson találták meg, és a vizsgálata során érdekes felfedezést tettek a kutatók, ugyanis a rák korai nyomaira bukkantak – olvasható az Independent cikkében.

A CT vizsgálat után az izraeli kutatók rekonstruálták a tumort, és megállapították, hogy a betegség a ritkán előforduló Langerhans-sejtes histiocytosis (LCH), amelyet a rákbetegségek közé is szoktak sorolni, mert több hasonló vonást is mutat vele. A betegséget az Egyesült Államok Rákkutató Ügynöksége is a rák egy fajtájaként ismerte el.

A Tel-Avivi Egyetem kutatója, Hila May elmondta, hogy a dinoszaurusz csigolyájában lévő üregek már első ránézésre is rendkívül hasonlóak voltak, mint amit az LCH előidéz, és ezt a további vizsgálatok alá is támasztották. Ez volt az első eset, hogy a betegséget dinoszauruszoknál azonosították.

A kutatók szerint a felfedezés többek közt azért is hasznos, mert segíthet az evolúciós orvostudományban a betegségek viselkedésének és fejlődésének vizsgálatában.