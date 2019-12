A világ legrégebbi történetábrázolására bukkantak Indonéziában

A világ egyik legősibb, 44 ezer éves, vadászjelenetet ábrázoló barlangfestményét fedezték fel Indonéziában. A többrészes barlangfestményen egy vadászjelenet is látható, amelyen félig emberi, félig állati teremtmények egy hatalmas bölényt próbálnak elejteni. Néhány kutató úgy gondolja, ez lehet a világ legrégebbi történetábrázolása.

A festményről szóló tanulmányt, melyet az ausztráliai Griffith Egyetem régészcsoportja készített, a Nature tudományos folyóiratban mutatták be – olvasható a BBC cikkében.

