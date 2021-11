Súlyos népbetegségre talált megoldást egy magyar feltaláló

Megosztás Tweet



Napjainkban a stressz, a rendszertelen életmód, az étkezési szokások és számos egyéb tényező hatására sokan szenvednek valamilyen emésztési problémától, amelynek gyökerét orvosi vizsgálatok által vagy sikerül megtalálni, vagy nem. A tüneti kezelések többnyire ideig-óráig szolgálnak csak megoldásul az állandósult gondokra. Viszont, ha szervezetünkben helyreállítjuk az egészséges epekörforgást, számos panasztól megszabadulhatunk.

Mikor gyanakodhatunk arra, hogy emésztési gondjaink mögött az epehiány áll?

Mára Magyarországon népbetegséggé vált az epehiányos állapot, amelynek tünete mind a rendszeres hasmenés, mind a székrekedés. Sokan tapasztalnak puffadást, jobb oldali bordaív alatti sajgásokat, szúró érzést a hátban, kivilágosodó székletet nem csak a négyfogásos karácsonyi menü elfogyasztása után, de már egy szendvicstől is. Aki pedig már küzdött epekővel, pikkelysömörrel vagy emésztőrendszeri candidával, annál nagy a valószínűsége annak, hogy nem megfelelő az epe körforgása a szervezetében.







Ha nincs elég epe, szabadon garázdálkodnak a belső mérgek

Mit okoz, ha elégtelen az epe körforgása? A bélben az elhalt baktériumokból belső mérgek képződnek, amelyeket normál esetben a bélbe kerülő epe közömbösít. Ha nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű epe ennek a funkciónak a betöltésére, akkor ezek a mérgek citokinek útján gyulladásokat okozhatnak szinte bármelyik szervünkben, az idegrendszerben, a keringési rendszerben vagy akár a vázrendszerben is.

„Sokszor nem tudjuk, mi okozza valójában az emésztési problémánkat, tüneti kezeléseket alkalmazunk, és arra, hogy epehiány állhat a háttérben, nagyon kevesen gyanakodnak. Pedig jó eséllyel kideríthető, ha fennálló emésztési gondok esetén vérkép, székletvizsgálat alapján és képalkotók segítségével ellenőrizzük az epe, illetve az epekörforgás egészséges működését” – ismertette Dr. Várhalmi Miklós, a Gallmet készítmény kifejlesztője.

Hogyan vesz részt az emésztésben az epe?

Az epét a máj termeli, amely az éjszaka folyamán az epehólyagba kerül és ott besűrűsödik. Napközben, amikor táplálkozunk, a patkóbélbe kerülő étel jelzésére az epehólyag epét spriccel a patkóbélbe, ami segíti a zsírbontást és egyben aktiválja a hasnyálmirigy zsírbontó lipáz enzimét. Ezt követően az epe az előfeldolgozott étellel keveredve halad a vékonybélbe, a vastagbélbe, majd a széklettel együtt 10 százaléka kiürül a szervezetből, 90 százaléka pedig visszakerül a májba, regenerálódik és újrahasznosul. Így működik az epekörforgás.

„Ahogy idősödünk, ez a folyamat örökletesség, betegség, életmód vagy étrend miatt sérülhet, epehiány alakulhat ki. Ez, amellett, hogy emésztési gondokat okozhat, immunhiányos állapotot is kiválthat, ami a testben különböző betegségek megjelenéséhez vezethet. Ma minden negyedik ember epehiányos állapotban van. Ez főként a 40 feletti korosztályt és ezen belül is túlnyomórészt a hölgyeket érinti, de már a 30 éven felülieknél is jelentkezhet” – emelte ki a szakember.

Az emésztés és az immunrendszer szorosan összefügg

Kevesen tudják, hogy immunrendszerünknek az emésztőszervek, hangsúlyosan a belek szolgálnak biztos háttérül, így a védekezőképességünk megerősítését a vitamin- és az ásványianyag-pótláson túlmenően ezen a területen szükséges kezdeni. Ha emésztésünk, illetve epeműködésünk rendben van, immunrendszerünk is erősebb.

Magyar készítmény pótolja a hiányzó epét

A gyógyszertárakban vény nélkül elérhető Gallmet pótolja a hiányzó epét és rendezi az epekörforgást. Választható emésztést segítő gyógynövényeket is tartalmazó formában, illetve azok nélkül is, többféle kiszerelésben.

A magyar fejlesztésű Gallmet készítmény széleskörűen alkalmazható különböző emésztési problémák – puffadás, hasmenés, székrekedés – és bélbetegségek esetén, de segítségünkre lehet az epekövesség enyhítésében vagy éppen epeműtét után a gyorsabb regenerálódásban is. Jó hatással van a különféle bőrbetegségek gyógyulására, úgymint a pikkelysömör, a pattanásos bőr, az ekcéma, de a herpesz és a gombás fertőzések kezelésében is kiemelkedő eredményeket mutat.

A Gallmet használata azok számára is javasolt, akik allergiával küzdenek, valamint cukorbetegség, magas koleszterinszint és reflux okozta panaszok csökkentésére is alkalmas.

„Az epe megfelelő működése és az epesavak zsírbontása a testsúly csökkenéséhez is hozzájárulhat, ugyanis az elégtelen epeműködés miatt kialakuló emésztési problémák testsúlynövekedéshez vezethetnek. Amennyiben a szervezet epeműködése nem megfelelő, de kívülről bevitt epesav tartalmú készítménnyel pótoljuk a hiányzó epesavakat, akkor megfelelő életmódváltással és mozgással nagyobb sikerrel járhatunk a testsúlycsökkentésben” – tette hozzá Dr. Várhalmi Miklós.