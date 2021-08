Peták István rákkutató a digitális orvoslásban látja a jövőt

Megosztás Tweet



A siker elérésének minimum feltétele, hogy higgyünk benne – vallja Peták István rákkutató orvos, aki hosszú évek óta dolgozik azon, munkatársaival együtt, hogy a rákbetegek személyre szabott, igazán hatékony kezelést kaphassanak. Hogy fejlesztésük mennyiben segíti e halálos kór legyőzését, arról részletesen beszélt a Kossuth Rádió Nagyok című műsorának pénteki adásában.

12 éves korától tudatos készült arra, hogy az „élettel” foglalkozzon, az orvosi egyetemen pedig az is eldőlt, rákkutató lesz. Azt szerette volna megérteni, hogy miért bomlik meg az emberi szövetekben az az egyensúly, amely szabályozza a sejtek születését és halálát. Az pedig a legfelemelőbb érzés számára, ha lehetőséget találnak az emberi élet meghosszabbítására – mindezt Peták István mesélte magáról a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában.

A rákkutató irányításával fejlesztett orvosi szoftver két éve elnyerte az Informatikai Innovációs Díjat. Idén pedig a Jövő Unikornisa díjjal ismerték el kutató-fejlesztő vállalkozását, mint a legígéretesebb európai technológiai vállalkozást. Kutatócsoportjuk a világon elsőként bizonyította a mesterséges intelligencia hasznosságát a célzott daganatellenes gyógyszerek személyre szabott alkalmazásában. Az unikornis díj jelentőségét abban látja, hogy általa felkerült Magyarország a világ technológiai térképére, bár tudja az Amerikai Egyesült Államokban sok versenytársuk van, de az általuk kifejlesztett módszer működik is.

"Bonyolult betegség a rák, 600 féle gén hatmillió mutációja vehet részt kialakulásában. 2020-ra jutottunk el oda, hogy a betegek 95 százalékban meg tudjuk mondani, milyen génhiba okozza a daganatos sejt növekedését, és azt is tudjuk, minden egyes betegben átlagosan 4-5 génhiba van jelen. Azt kutatjuk, hogy ezek milyen kombinációi jöhetnek létre, hogy ezek létrejöttét milyen törvényszerűségek szabályozzák. Ha ezt tudjuk, akkor képesek leszünk arra, hogy több génhibával rendelkező beteg esetén is segítséget nyújtunk az orvosnak kiválasztani a legjobb terápiát. Bízom benne, hogy az általunk kifejlesztett gépnek köszönhetően egyre több beteg jut majd hatékony, célzott kezeléshez. Ugyanis, ha tudjuk, melyik gén hibája okozza a daganatot, tudjuk azt is, hogy van-e rá célzott gyógyszer. Jó hír, hogy jelenleg több mint 100 célzott gyógyszer van forgalomban és számuk hónapról-hónapra nő. Reményeim szerint tíz év múlva további 200 célzott gyógyszer kerül forgalomba, így pedig már a betegek több, mint felét tudjuk majd sikeresen kezelni” – részletezte fejlesztésük lényegét, jelentőségét a közmédia műsorában a rákkutató.

Peták István hozzátette, az ő és az övékhez hasonló gépek azért is fontosak, mert segítik az orvosokat, hogy a betegeknek ezekből a gyógyszerekből a leghatékonyabbat tudják adni. Szerinte az orvostudomány fejlődését ezek a digitális terápia-tervező gépek meghatározzák majd a következő évtizedben, és úgy látja, átlépünk a digitális orvoslás korába.

Neve egyébként sokak számára lehet máshonnan is ismerős, hiszen édesapja az a Peták István, akinek nevéhez fűződik a Másfélmillió lépés Magyarországon című műsor és amelynek forgatásán gyerekként ő is részt vett. Az út felét ő is megtette a csapattal 9 évesen. Hogy pályájában az édesapjától örökölt természetszeretet milyen mértékben játszott szerepet, az is kiderül a Nagyok beszélgetéséből, amely alább újrahallgatható.

A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza:

