Génmanipulációs adatbázis létrehozására szólított fel a WHO

Az ENSZ szervezetének szakértői csoportja két jelentést tett közzé hétfőn, amelyekben javasolják, hogy nyilvánosságra kell hozni minden tanulmányt az emberi génszerkesztési kutatásokról, valamint egy olyan mechanizmust, amely felhívja a figyelmet a nem etikus vagy nem biztonságos kutatásokra.

A szakértői csoportot 2018-ban bízta meg a világszervezet az emberi génszerkesztési kutatások irányelveinek kidolgozásával, annak nyomán, hogy egy kínai kutatói bejelentette, segítségével megszületettek a világ első génszerkesztett gyermekei. A génszerkesztett babák esetében a kínai kutató módosította a génjeiket még embrió állapotukban, hogy ellenállók legyenek a HIV-vírussal szemben.

A nem engedélyezett beavatkozás miatt hazájában a kínai szakembert börtönre ítélték, a tudományos világ pedig elítélte tettét.

– hívta fel a figyelmet a szakértői csoport.

