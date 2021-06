Középkori kínzóeszközhöz hasonlítják az új fogyókúrás találmányt

Új fogyókúrás találmány botránkoztatja meg az internet népét, amely nehezen tud napirendre térni a tudósok legújabb „innovatív” elképzelése felett. Az Egyesült Királyság és az új-zélandi Otago Egyetem kutatói által kifejlesztett eszköz egyedi, személyre szabott zárcsavarokkal ellátott mágneses eszközöket használ, amelyek hátsó fogakra szerelhetők fel – számolt be róla a Fox News.

„Az Otago és az Egyesült Királyság kutatói kifejlesztették az első testsúlycsökkentő eszközt a világon, amely elősegíti a globális elhízás leküzdését: egy orális eszközt, ami folyékony étrendre korlátozza az embert” – közölte Twitter-bejegyzésében az oktatási intézmény.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX

A DentalSlim Diet Control névre keresztelt eszköz úgy kontrollálja viselője étrendjét, hogy mindössze két milliméterre tudja tőle kinyitni a száját. A British Dental Journal pénteken megjelent cikke szerint az új találmányt két héten keresztül hét egészséges elhízott nő részvételével vizsgálták.

Az alanyok átlagosan 6,36 kilogrammot fogytak, testtömegük nagyjából 5,1 százalékát. A résztvevők elmondták, hogy elégedettek az eredményekkel és motiváltak a további súlycsökkentésre.

Panaszkodtak azonban az alkalmi kényelmetlenségekre is, és megjegyezték, hogy „az élet általában kevésbé volt kielégítő” az eszköz viselésével. Az egyik résztvevő még azt is bevallotta, hogy olvasztott csokoládéval és a szénsavas üdítőitalok fogyasztásával próbált meg némi örömet szerezni ízlelőbimbóinak.

Az egyetemi közlemény szerint Paul Brunton, az Otago Egyetem vezető kutatója „hatékony, biztonságos és megfizethető eszköznek” nevezte a találmányt az elhízással küzdő emberek számára.

„A sikeres fogyás fő akadálya az emberek számára az önmegtartóztatás, de ez az eszköz segít az új szokások kialakításában, lehetővé téve számukra, hogy egy ideig betartsák az alacsony kalóriatartalmú étrendet. Ez valóban elindítja a folyamatot” – mondta Brunton.

Hozzátette, hogy az új találmány egy nem invazív, visszafordítható, gazdaságos és vonzó alternatívája lehet a sebészeti beavatkozásoknak.

„Őszintén remélem, hogy ez a világon az első és az utolsó. Ez egy kínzókészülék, és szégyellje magát az, aki népszerűsíti” – írta az egyik felhasználó.

„Nincs szükség erre a kínzóeszközre a folyékony étrend követéséhez” – fogalmazott egy másik.

A negatív visszhangra reagálva az egyetem hétfőn ismét a Twitteren tett közzé bejegyzést.

„Szeretnénk tisztázni, hogy a készülék célja nem a rövid vagy hosszú távú súlycsökkentés. Sokkal inkább azoknak az embereknek nyújt segítséget, akiknek műtéti beavatkozáson kell átesniük, vagy addig nem lehet őket megműteni, amíg le nem fogynak” – emelték ki.

„Két vagy három hét múlva kikapcsolhatják a mágneseket és eltávolíthatják a készüléket. Ezután következhet egy kevésbé szigorú étrenddel járó időszak, majd újra visszatérhetnek a kezelésre. Ez lehetővé tenné a fogyás szakaszos megközelítését, amelyet a dietetikusok is javasolnak” – tették hozzá.

After two or three weeks they can have the magnets disengaged and device removed. They could then have a period with a less restricted diet and then go back into treatment. This would allow for a phased approach to weight loss supported by advice from a dietician.

