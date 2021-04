Tényleg fogyhatunk, ha sok vizet iszunk?

Megosztás Tweet



A megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás létfontosságú az egészséges életmód szempontjából. A szakértők abban is egyetértenek, hogy a legjobb a tiszta víz, aminek fogyasztása érdekes összefüggéseken keresztül a zsírpárnáink elvesztéséhez is hozzájárulhat. Erről a témáról készített összeállítást a Discover tudományos magazin.

Nincs kétség afelől, hogy a víz kulcsfontosságú az egészségünk szempontjából, ami természetesen nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy az emberi test 70 százaléka víz. A tüdő 80, a bőr 64, de még a csontok 22 százaléka is víz. De vajon a víz segíthet a testsúlyunk csökkentésében is?

A válasz röviden: igen. A tudományos eredmények azt mutatják, hogy a megfelelő hidratáltság segíthet a súlyvesztésben.

Ennek több oka is van. Az első meglehetősen egyszerű: ha kalóriamentes folyadékot iszunk, akkor kevesebb táplálóbb, kalóriában gazdag folyadékot viszünk be a szervezetünkbe. Másodsorban, ha megiszunk egy pohár vizet, amikor az éhségérzet kezdődik, akkor az étvágyunk csillapodik, így megint csak kevesebb kalóriát fogunk bevinni. Ráadásul a szakértők szerint, ha édesített folyadékok helyett vizet iszunk, akkor a cukor iránti vágyunk is csökken, ami indirekt módon azt eredményezi, hogy csökken az étvágyunk és a súlyunk is – itt megjegyezzük, hogy az utolsó összefüggés miatt a kalóriamentes, cukorpótló szerekkel édesített italok sem feltétlenül jók fogyási szempontból.

A megfelelő mennyiségű vízfogyasztás azért is fontos, mert már az enyhe dehidratáltságnak is káros hatásai vannak. Amikor csak 1 százalékkal alacsonyabb a szervezetünk folyadékszintje az optimálisnál, az már problémákhoz vezethet.

Az ilyen állapot fáradságot, rosszkedvet eredményez, ami csökkenti az esélyét annak, hogy testmozgást végezzünk, ami pedig szükséges lenne a fogyáshoz vagy a testsúlyunk megtartásához.

Egyes tanulmányok tovább is mennek ezeknél az összefüggéseknél, és kapcsolatot találtak a vízbevitel és a kalóriaégetés hatásfoka között. A vizsgálatok során azt találták, hogy a hidratáltabb szervezetekben jobban működik a zsírok lebontása. Bár itt meg kell jegyezni, hogy a kutatók még nem tudják, hogy ez minek köszönhető, és a vizsgálatok többségét nem embereken, hanem patkányokon végezték.

Ugyanakkor Tamara Willner táplálkozási szakértő szerint csak nagyon kevés bizonyíték van arra, hogy a hidratáltság összefüggésben van az anyagcserénkkel, a kísérletek során pedig nagyon kevés embert vizsgáltak. A később született tanulmányok többsége pedig nem erősítette meg ezeket az eredményeket.

Ezektől a kétségektől függetlenül azonban a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás egyértelműen fontos egy egészséges fogyókúrában. Tehát ha nem is fogyunk le automatikusan a vízivástól, az azért megnyugtató lehet számunkra, hogy a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás fontos, hogy hosszú távon egészséges maradjon a szervezetünk.

És hogy mennyi az ajánlott vízfogyasztás mennyisége?

A Béresmozgas.hu oldal szerint a kisebb gyermekek számára 1,3–1,6 liter, a 9–13 éves gyermekek esetében 1,9–2,1 liter az ajánlott. A kamaszoknak és a felnőtt nőknek 2 liter, a férfiaknak pedig 2,5 liter vizet kellene meginniuk naponta.

