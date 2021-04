Szeretné, ha friss és egészséges maradna az elméje? – Ezeket kell megtennie érte

Az agyunk jó állapotban tartása nemcsak a mentális hanyatlást akadályozza meg, de javíthatja az emberi kapcsolatainkat és a jólétünket is. Főleg az idősebb generáció számára hasznosak a kutatók tanácsai, de a fiatalok is profitálhatnak a felsorolt tippekből – ezt a témát dolgozta fel a New Scientist tudományos magazin.