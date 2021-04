A fejfájás vagy puffadás oka ez az öt kevésbé ismert ételintolerancia is lehet

Megosztás Tweet



Sokan küzdenek emésztőrendszeri és bélproblémákkal, de nem találnak náluk glutén- vagy laktózérzékenységet. Ám vannak kevésbé ismert intoleranciák is, ezért érdemes folytatni a kivizsgálásokat, és nem együtt élni a kellemetlen tünetekkel.

Az étel-túlérzékenység esetében nem az immunrendszer gyors válasza történik, mint az allergiáknál. Általában az okozza, hogy a szervezet nem tudja lebontani az adott ételt, például mert nem termel eleget a lebontó enzimből.

Leginkább emésztőrendszeri panasz jellemzi (puffadás, hasmenés, hányinger), de előfordulhat fejfájás, idegesség vagy ingerlékenység is.

A panaszok megjelenése sokszor az elfogyasztott étel mennyiségétől függ és egyénenként változik. Az intoleranciákat általában vérvételből vagy kilégzéses teszttel állapítják meg. Most a kevésbé ismert intoleranciák közül sorolunk fel ötöt:

1. Hisztamin intolerancia

Hisztamint a szervezetünk is termel, de hisztamintartalmú ételekkel is bevihetjük. A panaszoknak több oka is lehet: szervezetünk nem termel elegendő DAO enzimet (ami lebontja a hisztamint), vagy valamilyen gyógyszer, étel blokkolja az enzim termelődését. Hisztamintartalmú étellel túl sok hisztamint vittünk be a szervezetünkbe, vagy olyan ételt fogyasztottunk, ami hisztamint szabadít fel. Így elég sok mindenre oda kell figyelnünk, ha hisztamin intoleranciánk van.

Hisztamintartalmú étel általában minden, amit sokáig erjesztettek, érleltek, így több sajtféle (keménysajtok, pl. ementáli), a füstölt, pácolt húsok, de hisztamint tartalmaz a paradicsom, padlizsán és a gombafélék, valamint hisztaminfelszabadító hatású például az eper, a citrusfélék, a tojásfehérje és a csokoládé is.

2. Fruktóz intolerancia

A nem veleszületett, azaz kialakult fruktóz intolerancia a fruktóz, azaz a gyümölcscukor felszívódásának zavara. A fruktóz elsősorban gyümölcsökben, zöldségekben található meg, de más élelmiszerekben is előfordulhat. A gyümölcsök közül magas fruktóztartalmú például az alma, a körte és a cseresznye, zöldségek közül a paradicsom, de az uborka, burgonya vagy karfiol fogyasztható. Minden aszalt, szárított gyümölcs magas fruktózt tartalmaz, ahogy a must, az édes borok vagy néhány édesített gabonatermék is.

3. Fruktán intolerancia

Sokszor valójában ez áll a nem autoimmun „gluténérzékenység” hátterében. A fruktán egy élelmi rost, amely nagyrészt gabonafélékben (búza, tönkölybúza, rozs, árpa) van jelen, de megtalálható a fokhagymában, újhagymában, articsókában és az almában is.

4. Szorbit-túlérzékenység

A szorbitintoleranciát a szorbit felszívódásának zavara okozza. A szorbitot elsősorban édesítőszerként, illetve cukorpótlóként alkalmazzák, így érdemes elkerülni a diétás, light ételeket. Természetesen is megtalálható néhány élelmiszerben, mint például az aszalt gyümölcsökben.

5. Nem cöliákiás lisztérzékenység

A cöliákia az autoimmun lisztérzékenység, amely az egész szervezetet érinti, míg a nem cöliákiás lisztérzékenység más, a kialakult intoleranciákhoz hasonlóan elsősorban bélrendszeri panaszokat okoz. Ám ebben az esetben vizsgálatok nem igazolják a lisztérzékenységet, a beteg azonban a glutén fogyasztása után órákkal, napokkal tapasztalja a panaszokat (míg a cöliákis lisztérzékenység esetében ez egy hosszabb folyamat).

Fontos, hogy ha panaszt észlelünk, és intoleranciára gyanakszunk, forduljunk szakemberhez kivizsgálásra.

A címlapfotó illusztráció.