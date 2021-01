Eredményesen küzdenek a Semmelweis Egyetem kutatói a rák legyőzéséért

Megosztás Tweet



Európai szintű elismerést kapott az orvosi egyetem mellékvese-daganat kutatásával foglalkozó munkacsoportja.

A Semmelweis Egyetemről a koronavírus-járvány kapcsán szinte naponta hallhatunk a hírekben, azonban az orvosi egyetemen nemcsak a gyógyítással foglalkoznak magas szinten, hanem kutatással is. A most elismert tudósok a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Kilnikáján dolgoznak, a 11 fős kutatócsapat sikeréről az egyetem számolt be.

A Semmelweis Egyetem munkatársai az Európai Mellékvesekéreg-daganat Kutató Társaság (ENSAT) Kutatási Kiválósági Központ elismerést nyerték el. Az ENSAT számos európai és több nem európai tagot foglal magába, és a mellékvese-daganatok kutatását tűzte ki fő céljául. Az elismeréssel a klinika Endokrinológiai Tanszéke is Kutatási Kiválósági Centrum lett egy francia centrum mellett.

Igaz Péter, a kutatócsoport vezetője az elismeréssel (Fotó: Semmelweis Egyetem)

A magyar tudósok elsősorban molekuláris genetikai, genomikai és bioinformatikai vizsgálatokat végeznek, kutatásaikban kiemelt szerepet játszik a nem kódoló RNS-molekulák, azon belül is a mikroRNS-ek tanulmányozása.

A kutatócsoport fókuszában lévő mellékvese-daganatok többsége hormont nem termelő, jóindulatú daganat, azonban több olyan súlyos megbetegedést okozó ritka formájuk is ismert, amelyek komoly szövődményekkel és rossz halálozási mutatókkal járnak

– ismertette Igaz Péter egyetemi tanár, a kutatócsoport vezetője.

A csapat eddigi eredményei közül ki lehet emelni, hogy az elsők között írták le a mellékvesekéreg és a mellékvesevelő daganatok mikroRNS kifejeződési mintázatát és több olyan mikroRNS-t azonosítottak, ami a daganatok diagnózisában – például a jó- és rosszindulatú mellékvesekéreg-daganatok elkülönítésében – használható lehet.

