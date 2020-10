A férfiak jobban, a nők tovább szenvednek a koronavírustól

A londoni King’s College tudósai legfrissebb kutatásukban felfedték, hogy kiknél valószínűbb a Covid–19 hosszabb lefolyása. Megállapításaik azt mutatják, hogy a nők nagyobb eséllyel küzdenek „hosszú Coviddal”, mint a férfiak – írta a Mirror.

A tanulmányon dolgozó Claire Steves a BBC-nek nyilatkozva el mondta:

A korai adatok alapján láthattuk, hogy a férfiak esetében sokkal nagyobb a kockázat a súlyos tünetekre, sajnos náluk az elhunytak aránya is nagyobb. A nőknél, úgy tűnik, hogy a hosszú lefolyású koronavírus előfordulásának az esélye nagyobb.

A hosszú Covid kockázatát egyéb tényezők is befolyásolják, például, ha valaki 50 év feletti, túlsúlyos vagy asztmás, akkor nagyobb eséllyel számíthat elhúzódó tünetekre. Mindemellett azok is nagyobb veszélyben érezhetik magukat, akik nem úszták meg a betegséget néhány köhintéssel.

„Kulcsfontosságú tényezőnek bizonyult, ha valakinek több mint ötféle tünete volt az első héten” – emelte ki Claire Steves.

A kutatók az eredményeket a Covid Symptom Study-alkalmazásból nyerték ki, melyet jelenleg több mint 4,3 millió brit használ.

Tim Spector, az applikáció vezető elemzője kiemelte, a több mint négymillió felhasználó klinikai adatainak vizsgálatával egyedülálló betekintést nyertek a hosszú távú problémákra, amelyeket azok a koronavírus-fertőzöttek tapasztaltak, akik nem mentek kórházba.

Adataink azt mutatják, hogy tíz betegből legalább egynek továbbra is havonta vannak problémái, és ötvenből körülbelül egy fertőzöttnek mutatkoznak panaszai még három hónap után is. Ezek a betegek sokféle tünetet tapasztalnak, amelyek akár 20 különböző problémát is magukban foglalhatnak