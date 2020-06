A vírus nem tűnik el teljesen, szórványos esetek továbbra is lesznek

Lecsengőben van a járvány Magyarországon. A hazai adatok újfent kedvezően alakultak, és sokan mondják külföldön is, hogy a magyar kormány jól kezelte a járványt. Közben újabb vizsgálatok indultak a napokban. A szakértők úgy látják, hogy a fertőzés kevésbé terjed azokban az országokban, ahol évtizedekkel ezelőtt bevezették a tuberkulózis elleni védőoltást. Bár még mindig nem lehet hátra dőlni, és továbbra is óvatosnak kell maradni, de a kutatók egyre bizakodóbbak. Legújabban azt is lehetett olvasni, hogy egy kis finomhangolással a második hullám akár elkerülhető lehet.