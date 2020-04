A NASA orvosi eszközök tervezésével segíti a járvány elleni védekezést

„Mi általában űrrepülőket és nem orvosi eszközöket készítünk, de segíteni akarunk” – olvasható a mikroblogon.

Kaliforniai laboratóriumukban a NASA mérnökei 37 nap alatt terveztek meg egy lélegeztetőgépet, amely tömeggyártásra is alkalmas. A szerkezetet New York egyik kórházában már ki is próbálták, gyártásának és alkalmazásának engedélyezése az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyeletnél (FDA) már folyamatban van.

Az űrhajózási szakemberek más védőfelszerelést is terveznek, például sisak-oxigénlégző rendszert. Ez egyébként nem újdonság a számukra, hiszen eredetileg nagy magasságú repülésekhez kifejlesztett magassági védőfelszerelésről van szó, de mint kiderült, a Covid-19 betegségben szenvedő, de enyhébb tünetekkel rendelkező betegek kezelésére is alkalmas.

We’re all in this together. We’re channeling the expertise, ingenuity and innovation of @NASAPeople to join in the fight against COVID-19 with efforts across the country.

Learn about the contributions from @NASAJPL, @NASAArmstrong and @NASAGlenn: https://t.co/gcRh1gES5t pic.twitter.com/9jEXIg6UOz

— NASA (@NASA) April 23, 2020