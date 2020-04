Mitől függ a születendő gyermek neme?

Megosztás Tweet



Sokan úgy vélik, ötven-ötven százalék esély van arra, hogy fiú- vagy lánygyermekük szülessen, a kutatások alapján a helyzet azonban ennél jóval összetettebb.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Arra már korábbi vizsgálatokban rávilágítottak, hogy az emberi populációkban a lányutódok aránya néhány százalékkal elmarad a fiúkétól.

Ez az eltérés Magyarországon is megfigyelhető, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint

évente átlagban két-háromezerrel több fiú jön világra.

A 2018-ban született gyermekek között például 51,4 százalék volt a fiúgyermekek és 48,6 százalék a lánygyermekek aránya, ez megfelel a világátlagnak, mely szerint 105 újszülött fiúra jut 100 újszülött lány.

Angliában, ahol először 1838-ban vették nyilvántartásba az adott évben született gyermekeket nemük szerint, azóta sem volt olyan év, hogy ne született volna több fiú. Néhány országban – mint India és Kína – a számokban még nagyobb eltérés van, mert a fiúutód léte nagyobb jelentőséggel bír – olvasható a BBC cikkében.

A születendő gyermek nemét akár a külső környezeti hatások is befolyásolhatják. A szélsőséges, stresszes helyzetek, a környezeti katasztrófák, a gazdasági recesszió mind-mind szerepet játszhat a születendő gyermekek nemének megoszlásában és az arányok változásában.

A Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos lapban megjelent tanulmány szerint huzamosabb ideje megfigyelhető az a trend, hogy

az ilyen időszakokban a lányutódok aránya növekszik meg.

Ez a helyzet állt elő a szeptember 11-i amerikai terrortámadások vagy a nagyobb földrengések után is – olvasható a Telegraph cikkében.

Ebből következően könnyen lehet, hogy a jelenlegi járványidőszak is befolyással lesz a nemek megoszlására.

Az édesanya egészségi állapota jelentősen befolyásolhatja a magzat fejlődését, és a vizsgálatok alapján azok az anyák, akik egészségesebbnek érezték magukat a terhesség alatt, több fiúgyermeket hoztak világra.

Egyes tanulmányok szerint a családok közti változatosság az utódok nemében több tényezővel is összefügghet, és többek között ezt vizsgálja jelenleg az ELTE TTK viselkedésökológiai csoportja is kutatásában.

A beszámoló szerint egy jó adottságokkal rendelkező fiúutód nagyobb sikert érhet el, mint egy hasonló adottságú lány. Míg egy rossz életkörülmények között élő anya számára pont a lányutódok létrehozása lehet előnyösebb, mert egy gyengébb minőségű hím/fiú gyakran egyáltalán nem jut szaporodási lehetőséghez.

Az eddigi vizsgálatok elsősorban az ivararány-mintázatok leírására koncentráltak, azok hatását az utódok rátermettségére, vagyis sikerességére kevesen próbálták vizsgálni. Ezen kivételek közé tartozik az a tanulmány, amely azt próbálta elemezni, hogy a dollármilliárdosok családjaiban megfigyelhető nagyobb fiúarány hogyan hat a rátermettségre. Azt találták, hogy

a milliárdosok fiúgyerekei több unokával ajándékozták meg a szülőket, mint a lánygyerekei, tehát a megfigyelt fiútúlsúly evolúciós szempontból előnyös volt.

Kérdés, hogy csak ebben a speciális csoportban jelentkeznek-e az előnyök, vagy általánosnak tekinthetők – mondja Rosivall Balázs egyetemi adjunktus, a kutatás vezetője.

„A vizsgálatok segíthetnek megtalálni az utódok ivararányában jelentkező változatosság okait. Amennyiben a hipotéziseknek megfelelően valóban olyan nemű gyerekek születnek nagyobb eséllyel, akik az adott körülmények között jobb túléléssel, nagyobb várható utódszámmal rendelkeznek, akkor az ebbe való beavatkozás negatív hatással lehet az utódok életére” – teszi hozzá a kutató.